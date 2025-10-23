Νίκολιτς: «Είχαμε πνευματική μεταφόρτωση, μπορούσαμε πολλά περισσότερα γκολ»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη θριαμβευτική «εξάρα» της ΑΕΚ επί της Αμπερντίν.

Η ΑΕΚ λίγες μέρες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έβγαλε αντίδραση αντάξια του μεγέθους της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διέσυρε την Αμπερντίν με 6-0 και «ισοφάρισε» την πιο ευρεία ευρωπαϊκή της νίκη.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο του Δικεφάλου και στάθηκε στην πνευματική «μεταμόρφωση» της ομάδας του και έκανε αναφορά στον ερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Εκπληκτικό παιχνίδι! Θα μπορούσαμε να βάλουμε και πολλά περισσότερα. Δεν έχω να πω κάτι, μπορούσαμε και περισσότερα τέρματα.

Αντιδράσαμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι ενόψει του Ολυμπιακού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στους φιλάθλους.

Χρειαζόμασταν την εμφάνιση αυτή. Ανήκει στο παρελθόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχαμε αρκετές δυσκολίες με τις απουσίες των διεθνών. Είχαμε μια πνευματική μεταμόρφωση σήμερα και φυσικά συγκέντρωση και πήραμε το παιχνίδι».