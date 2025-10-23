Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League μετά την εντυπωσιακή επικράτηση της ΑΕΚ απέναντι στην Αμπερντίν.

Τα ευρωπαϊκά χαμόγελα επέστρεψαν στα κιτρινόμαυρα πρόσωπα. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στη Νέα Φιλαδέλφεια και... σκόρπισε με άνεση την Αμπερντίν (6-0). Έτσι, πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Conference League και άφησε πίσω της την κακή εμφάνιση κα την ήττα από την Τσέλιε στη Σλοβενία. Ταυτόχρονα έβαλε μπρος για τον πρώτο της ευρωπαϊκό στόχο, το πλασάρισμα δηλαδή στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της League Phase και την αυτόματη πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Με την πρώτη της νίκη η Ένωση, έστω και με ματς περισσότερο από πολλές ομάδες, ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League

1. Φιορεντίνα 2 (5-0) 6

2. Ράγιο Βαγιεκάνο 2 (4-2) 4

3. Στρασβούργο 2 (3-2) 4

4. Γιαγκελόνια 2 (2-1) 4

5. Ζρίνσκι 1 (5-0) 3

6. ΑΕΚ 2 (7-3)

7. ΑΕΚ Λάρνακας 1 (4-0) 3

8. Σπάρτα Πράγας 1 (4-1) 3

-----------------------

9. Λεχ Πόζναν 1 (4-1) 3

10. Λωζάνη 1 (3-0) 3

11. Τσέλιε 1 (3-1) 3

12. Κρίσταλ Πάλας 1 (2-0) 3

13. Ράκοβ 1 (2-0) 3

14. Μάιντς 1 (1-0) 3

15. Σαμσουνσπόρ 1 (1-0) 3

16. Νόα 1 (1-0) 3

17. Σαχτάρ 2 (4-4) 3

18. Λέγκια (2-2) 3

19. Σκεντίγια 2 (1-2) 3

20. Άλκμααρ 2 (1-4) 3

21. Ντρίτα 2 (2-2) 2

22. Χάκεν 2 (2-2)

23. Κουόπιο 2 (1-1) 2

24. Ομόνοια 2 (1-2) 1

------------------------

25. Σέλμπουρν 2 (0-1) 1

26. Μπρέινταμπλικ 2 (0-3) 1

27. Ριέκα 1 (0-1) 0

28. Χάμρουν 1 (0-1) 0

29. Σλόβαν Μπρατισλάβας 1 (1-3) 0

30. Σίγκμα 1 (0-2) 0

21. Ντινάμο Κιέβου 1 (0-2) 0

32. Κραϊόβα 1 (0-2) 0

33. Σάμροκ 1 (1-4) 0

34. Λίνκολν 1 (0-5) 0

35. Ραπίντ 2 (1-7) 0

36. Αμπερντίν 2 (2-9) 0