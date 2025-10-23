Στο 81ο λεπτό της ΑΕΚ με την Αμπερντίν ο Γκατσίνοβιτς έκανε τρομερή ενέργεια στην περιοχή των Σκωτσέζων και «σέρβιρε» το 5-0 στον Γιόβιτς.

Ο Λιούμπισιτις πέρασε την μπάλα στον Γκατσίνοβιτς, ο Σέρβος την «έκρυψε» με τρομερή ενέργεια, με άψογη πάσα «σέρβιρε» στον Γιόβιτς, ο οποίος απέφυγε τον τερματοφύλακαι σούταρε στον ουρανό των διχτύων για το 5-0.