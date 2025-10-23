Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Αμπερντίν ο Πιερό σημάδεψε το δοκάρι αλλά στην επαναφορά ο Μαρίν έκανε το 4-0.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια και βρήκε τέταρτο γκολ σε μια φάση που άρχισε και τελείωσε από τον Ραζβάν Μαρίν.

Στο 55ο λεπτό ο διεθνής Ρουμάνος χαφ εκλέψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Μάνταλος έβγαλε τον Πιερό σε θέση βολής, ο φορ από την Αϊτή σημάδεψε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Μαρίν με φανταστικό γυριστό σουτ έκανε το 4-0.

Θυμίζουμε πως το δοκάρι του Πιερό ήταν το τρίτο μετά από αυτά των Βίντα - Ρέλβας στο πρώτο μέρος.