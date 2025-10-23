ΑΕΚ - Αμπερντίν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της «OPAP Arena» και τα υπόλοιπα ματς του Conference League
Στο πρόγραμμα των αναμετρήσεων της ημέρας για το UEFA Conference League ξεχωρίζει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης. Σέντρα στις 19:45 με απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Την ίδια ώρα, η Ραπίντ Βιέννης φιλοξενεί τη Φιορεντίνα (Cosmote Sport 8) και στις 22:00 η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακας, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 8.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Conference League
- ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45, Cosmote Sport 4)
- Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα (19:45, Cosmote Sport 8)
- Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας (22:00, Cosmote Sport 8)
