Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας (23/10) στο Conference League, με το ματς ανάμεσα σε ΑΕΚ και Αμπεντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο πρόγραμμα των αναμετρήσεων της ημέρας για το UEFA Conference League ξεχωρίζει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης. Σέντρα στις 19:45 με απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Την ίδια ώρα, η Ραπίντ Βιέννης φιλοξενεί τη Φιορεντίνα (Cosmote Sport 8) και στις 22:00 η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακας, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 8.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Conference League