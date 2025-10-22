Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς στην OPAP Arena ακολουθώντας ατομικό συντηρητικό πρόγραμμα ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Αμπερντίν.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League με προπόνηση στην OPAP Arena, στην οποία δεν πήρε μέρος ο Μουκουντί.

Ο 27χρονος Καμερουνέζος στόπερ που υπέφερε από έναν μυϊκό τραυματισμό από το ματς με την Κηφισιά είχε κάνει αγώνα δρόμου καταφέρνοντας να αγωνιστεί στο κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Το απόγευμα της Τετάρτης στην προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας δεν βγήκε μαζί με το υπόλοιπο γκρουπ, ακολουθώντας ένα ατομικό συντηρητικό πρόγραμμα καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει απόλυτα τον τραυματισμό του. Όπως γίνεται αντιληπτό η συμμετοχή του στο αυριανό ματς με την Αμπερντίν είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Από εκεί και πέρα πλην των γνωστών προβλημάτων με τον Ζίνι και τον Περέιρα δεν υπήρχε κάποια άλλο ζήτημα, με τον Γκατσίνοβιτς να προπονείται κανονικά, όπως επιβεβαίωσε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ πήρε τελικά την απόφαση και αντικατέστησε οριστικά στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς, εκμεταλλευόμενη το δικαίωμα που δίνει στις ομάδες η UEFA για αντικατάσταση ενός μακροχρόνια τραυματία ποδοσφαιριστή.