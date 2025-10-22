Όπως αναμενόταν, η ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή της λίστα, καθώς αντικατέστησε τον Ζίνι με τον Λιούμπισιτς.

Οι σκέψεις για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ έγιναν πράξη. Ο Δικέφαλος έκανε χρήση του δικαιώματος της αντικατάστασης τραυματία ποδοσφαιριστή για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών, καθώς άφησε εκτός τον Ζίνι και πρόσθεσε στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τα ματς της League Phase του Conference League τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Θυμίζουμε πως ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός υπέστη βαριά θλάση στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω, στις 17 Σεπμτεβρίου και αναμένεται να επιστρέψει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Όταν ο 23χρονος φορ είναι ετοιμοπόλεμος η Ένωση θα έχει δικαίωμα να τον επαναφέριε στη λίστα.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι: Από τους μη γηγενείς οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Οντουμπάτζο, ενώ από τους γηγενείς της Ομοσπονδίας ο Καλοσκάμης.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.