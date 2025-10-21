Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την Τετάρτη την προετοιμασία της για το ματς με την Αμπερντίν με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και όχι στα στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων.

Στην OPAP Arena και όχι στα Σπάτα θα προπονηθεί η ΑΕΚ την Τετάρτη ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι κιτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους την Τετάρτη με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στις 17:00.

Νωρίτερα, στις 16:00 ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με έναν παίκτη της ΑΕΚ θα μιλήσουν στη συνέντευξη Τύπου. Όσον αφορά την Αμπερντίν θα προπονηθεί στην OPAP Arena στις 19:30, ενώ μισή ώρα νωρίτερα (19:00) θα λάβει χώρα η συνέντευξη Τύπου της σκωτσέζικης ομάδας.