H πιο δύσκολη ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ελλάδα

Ο Ανδρέας Δημάτος επισημαίνει τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα γραφής για τη χώρα μας στη μάχη του UEFA ranking με τη 12 η Νορβηγία να έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής και τη 13 η Πολωνία με την 14 η Δανία να… καλπάζουν πίσω από την Ελλάδα με την τρίτη και τέταρτη καλύτερη εφετινή συγκομιδή βαθμών σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Στο ξεκίνημα της πιο δύσκολης ευρωπαϊκής εβδομάδας της σεζόν βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε σχέση με τις συνολικά πέντε εβδομάδες με κοινές υποχρεώσεις των τεσσάρων εκπροσώπων μας στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA…

Μετά την πρώτη κακή κοινή ευρωπαϊκή εβδομάδα, πριν από περίπου είκοσι μέρες, με το απόλυτο μηδέν συγκομιδής στους τέσσερις… ελληνικούς αγώνες, τα πράγματα

δείχνουν ακόμα πιο δύσκολα από σήμερα έως και την Πέμπτη και ξεκίνημα απόψε με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Την Πέμπτη ακολουθεί η σκληρή δοκιμασία του Παναθηναϊκού για το Europa στην έδρα της πρωτοπόρου του ολλανδικού πρωταθλήματος Φέγενορντ με οχτώ νίκες και

μία ισοπαλία στις εννιά πρώτες αγωνιστικές της Eredivisie, η επίσης δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λιλ, που είναι έκτη στο σαμπιονά αλλά διατηρεί

επαφή με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και το must win ματς της ΑΕΚ κόντρα στην ουραγό της σκωτσέζικης Premiership με δύο μόλις νίκες στις πρώτες οχτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Με βάση τον συντελεστή δυσκολίας των αγώνων του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και το ΠΑΟΚ, το ΑΕΚ-Αμπερντίν είναι βεβαίως ένα must win ματς τόσο για την

εφετινή ελληνική παρουσία στα Κύπελλα Ευρώπης όσο φυσικά και για την ίδια την ΑΕΚ, που επένδυσε πολύ όλο το καλοκαίρι στο εγχείρημα του όχι και τόσο βατού τρία

στα τρία στα καλοκαιρινά προκριματικά και θα είναι μεγάλο κρίμα να περιοριστεί μόνο σε αυτή την πρόκριση και όχι στη συνολική παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Καμπανάκι κινδύνου και… πίεση

Είναι άλλωστε γεγονός ότι μέχρι σήμερα τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί και ιδανικά για τα ελληνικά χρώματα ως προς τις ευρωπαϊκές επιδόσεις, τους συντελεστές και τη

μάχη στο UEFA ranking, αν εξαιρεθεί βεβαίως η ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία των τριών στις τέσσερις προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά και του ότι συνεχίζουμε

με τέσσερις στις πέντε ομάδες μας.

Η Ελλάδα διατηρεί την προνομιακή 11 η θέση από την οποία ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά από τη μία πλευρά δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να βάλει σε

αμφισβήτηση τη 10 η θέση της Τσεχίας που εξακολουθεί να αισθάνεται σίγουρη (από πλευράς συγκομιδής έχουμε καταφέρει να μειώσουμε κατά… 100 πόντους, δηλαδή μισή ισοπαλία, μία διαφορά της τάξεως των 3,200 πόντων) και από την άλλη πλευρά νιώθει μάλλον καυτή την ανάσα των χωρών που την καταδιώκουν.

H 12 η Νορβηγία έχει καταφέρει να ροκανίσει τη διαφορά από τη χώρα μας κατά 300 πόντους και βρίσκεται σε απόσταση 725 βαθμών, κάτι λιγότερο από δύο νίκες διαφορά από την Ελλάδα και η 13 η Πολωνία, με 20 μέχρι σήμερα νίκες των τεσσάρων εκπροσώπων της στην εφετινή σεζόν (πρώτη σε ευρωπαϊκές νίκες στο σύνολο των

55 χωρών!) έχει κάνει τεράστια αντεπίθεση, έχει μειώσει τη διαφορά από τη χώρα μας κατά 2,725 βαθμούς και με 937 βαθμούς πιο πίσω είναι επίσης σε απόσταση δύο νικών από την Ελλάδα, γιατί η κάθε νίκη πολωνικής ομάδας δίνει 500 και όχι 400 πόντους στον συντελεστή της χώρας…

Στα ίδια ή και… υψηλότερα επίπεδα κυμαίνεται και η αντεπίθεση της 14 ης Δανίας που από το ξεκίνημα της σεζόν έχει μειώσει τη διαφορά από τη χώρα μας κατά 2,525

βαθμούς, αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση ασφαλείας στη βαθμολογία της UEFA από την Ελλάδα της τάξης των… τρεισήμισι νικών.

Βεβαίως για την Ελλάδα σε σχέση με Νορβηγία και Δανία παραμένει το αβαντάζ ότι εμείς έχουμε τέσσερις ομάδες σε League Stage, ενώ Νορβηγία και Δανία έχουν από δύο σε αντίθεση με την Πολωνία που συνεχίζει με τέσσερις, όλες στο Conference League!

Εξι χώρες από πάνω και… 15 η θέση!

To επίσης ανησυχητικό σημάδι για τη χώρα μας και τη μέχρι σήμερα παρουσία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ότι όχι μία ή δύο, αλλά έξι χώρες, που βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή βαθμολογία, έχουν πολύ καλύτερη συγκομιδή στην εφετινή σεζόν!

Δεν είναι μόνο η Δανία και η Πολωνία, που φιγουράρουν στην τρίτη και τέταρτη θέση της εφετινής βαθμολογίας από πλευράς συγκομιδής βαθμών, αλλά και η πέμπτη μέχρι σήμερα Κύπρος, το Αζερμπαϊτζάν με την 11 η καλύτερη συγκομιδή, η 13 η Νορβηγία και η 14 η Σουηδία με την Ελλάδα στην 15 η θέση της εφετινής βαθμολογίας.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό δείκτη αν αναλογιστεί κανείς ότι στις δύο περασμένες σεζόν κατά τις οποίες η χώρα μας βελτίωσε κατά πολύ τη βαθμολογική

της θέση για να τερματίσει πέρυσι στο top-12 είχε την ένατη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στην Ευρώπη.

Με τα τωρινά δεδομένα όμως αφενός τίθεται σε κίνδυνο η εφετινή 11 η θέση στη βαθμολογία της UEFA (ο μίνιμουμ στόχος είναι να διατηρηθούμε στο top-12 αφού η

11 η και η 12 η θέση έχουν τα ίδια ακριβώς προνόμια), ενώ υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος τη νέα σεζόν να χρειαστεί και πάλι να κυνηγάμε, αφού η Πολωνία θα είναι

ήδη πιο πάνω από εμάς και μπορεί να γίνει το ίδιο με Νορβηγία και Δανία και να ξεκινάμε και πάλι από τη 14 η θέση…

Τα πράγματα βεβαίως για τη χώρα μας, αν δείξουμε τη συνέπεια των δύο περασμένων ετών, θα μοιάζουν ειδυλλιακά από τη σεζόν 2027-28, όταν από τον 5ετή συντελεστή μας θα βγει η καταστροφική σεζόν των μόλις 2,125 βαθμών της σεζόν 2022-23, όταν είχαμε τερματίσει στην 41 η θέση πίσω από Μάλτα και Φερόε…

Τότε μπορεί η θέση στο top-10 να μοιάζει εξασφαλισμένη!

Εμείς και οι άλλοι

Μέχρι τότε, όμως, ας περιμένουμε το βράδυ της Πέμπτης τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας για αυτή την εβδομάδα … Την ώρα της σκληρής δοκιμασίας των ομάδων μας

με εξαίρεση το πιο… βατό ΑΕΚ-Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Μπραν θα υποδέχεται τη Ρέιντζερς και η Μπόντο Γκλιμτ θα δοκιμαστεί αύριο εκτός έδρας με τη

Γαλατά, η Κοπεγχάγη θα υποδέχεται την Ντόρτμουντ και η Μίντιλαντ θα παίζει εκτός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ εκτός έδρας θα αγωνιστεί σύσσωμη η πολωνική

τετράδα στο Conference!

Η Λέγκια με τη Σαχτάρ, η Γιαγκελόνια με τη Στρασμπούρ, η Ρακόφ με την τσέχικη Σίγμα Ολομουτς και πιο εύκολη η αποστολή της Λεχ Πόζναν με την Λίνκολν Ρεντ

Ιμπς από το Γιβραλτάρ… Πλην της Σίγκμα Ολομουτς εκτός έδρας θα αγωνιστούν οι άλλες τρεις εκπρόσωποι της Τσεχίας σε ιδιαίτερα απαιτητικά ματς: η Σλάβια Πράγας κόντρα στην Αταλάντα, η Βικτόρια Πλζεν στη Ρώμη με τη Ρόμα και η Σπάρτα Πράγας στην Κροατία με την

πρωταθλήτρια Ριέκα…