ΑΕΚ: Αποκλειστικά ζήτημα Νίκολιτς αν θα ανοίξει θέμα αντικατάστασης μακροχρόνια τραυματία στην ευρωπαϊκή λίστα
Όπως είναι γνωστό, η UEFA δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να αντικαταστήσουν έναν ποδοσφαιριστή από την ευρωπαϊκή λίστα που έχουν δηλώσει ο οποίος έχει τεθεί νοκ-άουτ με τραυματισμό μετά την υποβολή της λίστας για τουλάχιστον 60 μέρες.
Με αφορμή τον τραυματισμό του Ζίνι, αξίζει να σημειωθεί πως από την ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει θέμα να γίνει χρήση της συγκεκριμένης επιλογής που δίνει στις ομάδες η UEFA. Μελλοντικά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα συμβεί, αλλά ακόμα και αν ανοίξει, αυτό αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα του Μάρκο Νίκολιτς και το αν θα το αποφασίσει ο ιδιος.
Θυμίζουμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League έχουν δηλωθεί οι: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.
Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι: Από τους μη γηγενείς βρίσκονται οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Οντουμπάτζο, ενώ από τους γηγενείς της Ομοσπονδίας ο Καλοσκάμης.
