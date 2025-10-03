Φράνκο Κοβάσεβιτς: Ο «δήμιος» της ΑΕΚ που έχει κάνει το σκοράρισμα... συνήθεια!

Αν μία λέξη ταιριάζει στον Φράνκο Κοβάσεβιτς αυτή είναι του «killer» καθώς δεν έχει μπει απλά δυναμικά στη φετινή σεζόν αλλά μέχρι στιγμής κάνει πορεία... καριέρας με τη φανέλα της Τσέλιε. Ποιος είναι, όμως, ο 26χρονος φορ που πρόσθεσε και την ΑΕΚ ανάμεσα στα θύματά του;

Κοιτάς τη λίστα με τους σκόρερ σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις διοργανώσεις σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Περιμένεις στις αρχές Οκτώβρη να δεις είτε τον Μπαπέ που είναι... φωτιά με τη Ρεάλ, είτε τον Κέιν που οδηγεί την επιθετική πανδαισία της Μπάγερν Μονάχου, είτε τον Χάαλαντ που αποτελεί το «πολυβόλο» της Σίτι.

Ίσως πριν το βράδυ της Πέμπτης (2/10), ένας από αυτούς να ήταν στην πρώτη θέση, όμως μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Τσέλιε (3-1), στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο «δήμιος» της στην πρεμιέρα του Conference League. Ο λόγος για τον Φράνκο Κοβάσεβιτς.

Ένας ποδοσφαιριστής που στα 26 του χρόνια έχει αγωνιστεί ήδη σε έξι διαφορετικές χώρες μεταξύ αυτών την Κύπρο (Πάφος), τις ΗΠΑ και τη Ν. Κορέα, χωρίς ωστόσο να έχει εντυπωσιάσει εκτός από την παρουσία του στην Ντομζάλε όπου μέτρησε 14 γκολ και 6 ασίστ σε 34 παιχνίδια.

Αυτός ήταν και ο οδηγός για τον Άλμπερτ Ριέρα ώστε να τον ζητήσει το περασμένο καλοκαίρι από την διοίκηση της Τσέλιε παρότι στην παρουσία του στην Ν. Κορέα είχε μόλις ένα γκολ στα τελευταία 12 ματς. Η δικαίωση; Ήρθε στους πρώτους 16 αγώνες της σεζόν.

Μετά το χατ-τρικ κόντρα στην ΑΕΚ, ο Κροάτης επιθετικός έφτασε τα 20 γκολ φέτος σε αυτό το διάστημα και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που το πετυχαίνει στον κόσμο (!). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Χάρι Κέιν με 17 όπου τη μοιράζεται με τον Χόρχε Ριβέρα της Μετροπολιτάν από το Πουέρτο Ρίκο (έχει 17 γκολ σε μόλις 9 ματς) και έπειτα ακολουθούν οι Μπαπέ και Ισάκ της Λεχ Πόζναν με 13.

Εκτός από την Ένωση, ο Κοβάσεβιτς έχει πετύχει και άλλο χατ-τρικ μέσα στη σεζόν, κόντρα στην πρώην του ομάδα, Ντομζάλε όταν η Τσέλιε νίκησε με 4-1 ενώ έχει συνολικά πέντε ντοπιέτες (!) σε Σλοβενία και Ευρώπη. Στην Τσέλιε δείχνει να έχει βρει την... Ιθάκη του και ο Ριέρα έχει λύσει το θέμα της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας του καθώς ο 26χρονος επιθετικός έχει πετύχει το 40% των φετινών γκολ του συλλόγου (Τα 20 από τα 51 συνολικά).