Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ στην έδρα της Τσέλιε.

Το αήττητο σερί του Μάρκο Νίκολιτς σταμάτησε στα 13 παιχνίδια. Η ΑΕΚ παρόλο που προηγήθηκε ήταν κατώτερη των προσδοκιών στην έδρα της Τσέλιε και ήττηθηκε με 3-1. Ο Σέρβος τεχνικός του Δικεφάλου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στο κομμάτι της συγκέντρωσης και στα τρία γκολ... copy paste που δέχτηκε η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

««Είναι δύσκολη βραδιά. Παίξαμε στο ρυθμό της Τσέλια και πέσαμε σε παγίδα. Παρόλο που βάλαμε γκολ πρώτοι και είχαμε ευκαιρίες, δεχθήκαμε τρία γκολ cope - paste. Είναι πραγματικά μία δύσκολη βραδιά, αλλά μπορούμε να τη μετουσιώσουμε σε μάθημα.

Οι αντίπαλοι μας ήθελαν το ματς περισσότερο. Αλλα είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Συνήθως δεν κάνω meeting μετά τα ματς. Απόψε έκανα. Μετά από 13 ματς αήττητοι κάναμε αυτή την εμφάνιση.

Πάντα την ευθύνη την έχει ο προπονητής και εγώ την αναλαμβάνω. Σε κάθε γκολ ο αντίπαλος ήταν πιο μπροστά από εμάς και εμείς ένα βήμα πιο πίσω. Αν οι παίκτες δεν έχουν συγκέντρωση είναι ευθύνη του προπονητή. Πάντα ο προπονητής έχει και τη λύση και εγώ έχω την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα».