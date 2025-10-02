Europa League: Διπλό η Μπέτις, μεγάλες νίκες για Λιλ, Φενέρ!
- Φενέρμπαχτσε - Νις 2-1
- Ρόμα - Λιλ 0-1
- Μπολόνια - Φράιμπουργκ 1-1
- Μπραν - Ουτρέχτη 1-0
- Σέλτικ - Μπράγκα 0-2
- Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις 0-2
- Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 3-0
H Μπέτις μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τη Νότιγχαμ παρουσιάστηκε αποφασισμένη στη Βουλγαρία και επικράτησε 2-0 της Λουντογκόρετς. Οι Ανδαλουσιάνοι ήταν καλύτεροι, δεν άφησαν περιθώριο αμφισβήτησης και πήραν αυτό που ήθελαν. Στο 31ο λεπτό ο Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ και στο 53ο λεπτό ο Σον με αυτογκόλ διαμόρφωσε το 2-0.
Φενέρμπαχτσε - Νις 2-1
H Φενέρ μετά την ήττα από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Κροατία, κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη εντός έδρας κόντρα στη Νις με 2-1. Σε μια «καυτή» έδρα, οι Τούρκοι είχαν την ουσία και πήραν πολύτιμο τρίποντο. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Φενέρ, αφού στο 3ο λεπτό ο Ακτούρκογλου πέτυχε το 1-0 από ασίστ του Ταλίσκα. Ο ίδιος παίκτης στο 25' πέτυχε το 2-0 για τη Φενέρ. Η Λιλ μείωσε με πέναλτι του Κέβιν στο 37', αλλά δεν πήρε κάτι περισσότερο. Ο Ενεσίρι έχασε μεγάλη ευκαιρία στην επανάλψη για τη Φενέρ, χωρίς όμως να υπάρξουν συνέπειες για την ομάδα του...
Ρόμα - Λιλ 0-1
Η Λιλ έφυγε νικήτρια από τη Ρώμη, επικρατώντας 1-0 της Ρόμα. Οι Γάλλοι έκαναν το 2 στα 2 στη League Phase, αλλά και σημαντικό βήμα για την απευθείας πρόκριση. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Χάραλντσον άνοιξε το σκορ για τη Λιλ και παρά την πίεση της Ρόμα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Στο 82ο λεπτό έγινε η φάση της... σεζόν. Η Ρόμα κέρδισε πέναλτι και ο Ντόβμπικ αστόχησε... δυο φορές! Ναι, δυο φορές απέκρουσε ο Οζέρ, αλλά ισάριθμες ο διαιτητής διέταξε επανάληψη. Την τρίτη φορά η μπάλα πήγε στον Σουλέ, αλλά ο Οζέρ έσωσε ξανά την ομάδα του. Ο Τσιμίκας άρχισε στο βασικό σχήμα, αλλά αντικαταστάθηκε στο 46'.
Μπολόνια - Φράιμπουργκ 1-1
Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Μπολόνια και Φράιμπουργκ! Οι Ιταλοί μπήκαν δυνατά στο ματς, πίεσαν και στο 29' ο Ορσολίνι άνοιξε το σκορ. Ωστόσο, η Φράιμπουργκ κατάφερε στο 57' να διαμορφώσει το 1-1. Η Μπολόνια προσπάθησε, έκανε φάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Βασικός ο Λυκογιάννης, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 66'.
Μπραν - Ουτρέχτη 1-0
Οι Νορβηγοί πέτυχαν την πρώτη νίκη τους στη φετινή League Phase, αφού επικράτησαν 1-0 της Ουτρέχτης, με τους Ολλανδούς να μένουν χαμηλά στη βαθμολογία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μάγκνουσον στο 41ο λεπτό, χαρίζοντας έτσι στην Μπραν το πολύτιμο τρίποντο.
Σέλτικ - Μπράγκα 0-2
Εξαιρετική εμφάνιση στη Σκωτία για την Μπράγκα, αφού επικράτησε 2-0 της Σέλτικ, κάνοντας έτσι το 2 στα 2 στη διοργάνωση. Οι Πορτογάλοι ήταν καλύτεροι, είχαν τις λύσεις και στο 21ο λεπτό από γκάφα της άμυνας ο Ρικάρντο Όρτα με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Στο 52΄το γκολ του Ιεανάτσο ακυρώθηκε και στο 85' ο Μαρτίνες διαμόρφωσε το 2-0. Ένα βαθμό στη διοργάνωση οι Σκωτσέζοι.
Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις 0-2
Η Γιούνγκ Μπόις έβγαλε αντίδραση μετά την τεσσάρα της πρεμιέρας και πέρασε από τη Ρουμανία νικηφόρα. Οι Ελβετοί επικράτησαν της Στεάουα 2-0 και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Μοντέιρο στο 11' άνοιξε το σκορ και στο 36΄ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 2-0.
Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 3-0
Νικηφόρο ξεκίνημα σημείωσε η Βικτόρια Πλζεν που επικράτησε 3-0 της Μάλμε σε ένα ματς με τρεις συνολικά αποβολές! Ο Βίντρα έβαλε μπροστά την Πλζεν στο 34', ενώ λίγο αργότερα ο Γιόνσεν άφησε την Μάλμε με δέκα αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 44', ο Ντουροσίνμι διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων ακι στο 53' ο Σπάτσιλς έκανε το 3-0. Το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος, ακολούθησαν όμως δύο αποβολές, του Ντόσκι της Πλζεν για άσχημο μαρκάρισμα και του Γκούντγιονσεν της Μάλμε στις καθυστερήσεις, για αγκωνιά.
