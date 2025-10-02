Λάτσι: «Η ΑΕΚ πρέπει να στοχεύσει το Conference League, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός»

Σε Μέσο της χώρας του μίλησε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ζίγκα Λάτσι, ενόψει της αναμέτρησης με την Τσέλιε τονίζοντας και τον μεγάλο στόχο που θα πρέπει να έχει η Ένωση τη φετινή σεζόν.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να μπει στη «μάχη» της Ευρώπης δίνοντας το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Conference League.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ζίγκα Λάτσι, μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του σχολίασε ποια ομάδα θα υποτηρίξει το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 22:00) χωρίς να κρύψει την προτίμησή του για τον νικητή του αγώνα.

«Υποστηρίζω την Τσέλιε και της εύχομαι τα καλύτερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα θα υποστηρίξω την ΑΕΚ! Πέρασα τέσσερα χρόνια εκεί και εξακολουθώ να παρακολουθώ το τι κάνει, όσο μπορώ. Η καρδιά μου είναι ''δεμένη'' με την ΑΕΚ και αυτήν θα υποστηρίξω».

Όσον αφορά τις φιλοδοξίες και τους υψηλούς στόχους της ΑΕΚ στην Ευρώπη, ο Λάτσι υπογράμμισε ότι η Ένωση πρέπει να βάλει πλώρη για την κατάκτηση του Conference League, όπως ακριβώς έκανε ο Ολυμπιακός το 2024.

«Η ΑΕΚ πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Νομίζω ότι ο σύλλογος πρέπει να στοχεύσει ακόμη και την κατάκτηση του Conference League! Όπως ακριβώς το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, μάλιστα μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ΑΕΚ είναι εξίσου μεγάλη ομάδα με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν πρέπει να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από το να προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει και σίγουρα αυτή είναι η νοοτροπία της ΑΕΚ», δήλωσε ο 23χρονος Σλοβένος.

Ο Λάτσι κλήθηκε επίσης να κάνει το δικό του σχόλιο αναφορικά με τον αποψινό αγώνα, αλλά και την νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.

«Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό ματς. Η Τσέλιε είναι πραγματικά εξαιρετική, κάτι που απέδειξε πρόσφατα απέναντι στη Μάριμπορ. Η ΑΕΚ, συγκριτικά με την περασμένη σεζόν, είναι σίγουρα πιο αξιόπιστη στην άμυνα, στο πρωτάθλημα έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε πέντε ματς και δεν έχει ηττηθεί. Είναι οργανωμένη και πειθαρχημένη. Στην Ευρώπη αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρει να προσαρμόζεται και αυτό θα είναι σημαντικό απόψε».