Τσέλιε - ΑΕΚ: Πώς να πάτε στο γήπεδο της Τσέλιε

Δείτε πώς θα πάτε εύκολα στο Stadion Z’dežele για τον αγώνα Τσέλιε - ΑΕΚ.

Ο αγώνας Τσέλιε - ΑΕΚ φιλοξενείται στο Stadion Z’dežele στο Τσέλιε της Σλοβενίας σήμερα (02/10). Κάτω από το λόφο του Γκόλοβετς, το γήπεδο της Τσέλιε είναι μια από τις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές και αθλητικές εγκαταστάσεις στη Σλοβενία. Το άλλοτε γνωστό στάδιο ως Arena Petrol, πήρε το σημερινό του όνομα το 2005 από τον χορηγό Z’dežele. Η έναρξη της κατασκευής του γηπέδου στο πρώην εγκαταλελειμμένο σπήλαιο Opekarniška χρονολογείται από το 1999.

Η έδρα της NK Celje από το 2003, πήρε την τελική της μορφή τον τον Φεβρουάριο του 2008, όταν κατασκευάστηκε η τελευταία κερκίδα και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου αθλητικού πάρκου. Η χωρητικότητα του σταδίου είναι 13.059 θέσεις και η επιφάνεια του γρασιδιού είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα, παρόμοια με αυτή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου. Το γήπεδο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης Τσέλιε και είναι εύκολο να το προσεγγίσετε.

