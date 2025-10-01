Ο Ανδρέας Δημάτος ακτινογραφεί τη συμμετοχή της AEK στη League Phase του Conference League: γιατί το Top-8 αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τι ακριβώς θα της εξασφαλίσει σε ευρωπαϊκό συντελεστή και έσοδα, γιατί η Ενωση πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της σε φάση ομίλων.

Για 14η φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία η ΑΕΚ θα βρεθεί στην εκκίνηση μίας ακόμα group/league stage της UEFA και κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία θα δώσει τον 75ο αγώνα σε αυτό το στάδιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ γίνεται η δεύτερη ελληνική ομάδα, που θα έχει ολοκληρώσει τον… κύκλο σε φάσεις ομίλων, αφού έχει αγωνιστεί (πέντε συμμετοχές) σε group stage του Champions League (η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας την περίοδο 1994-95), στη συνέχεια μετείχε στην πρωτογενή φάση ομίλων του πάλαι ποτέ Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ με τις πέντε ομάδες (δύο συμμετοχές), έχει κάνει έξι συμμετοχές σε φάση ομίλων του Europa League και τώρα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League Phase του Conference, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες πρόκρισης στα πέντε χρόνια από τη σύσταση της διοργάνωσης!

Η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ισοπαλιών από κάθε άλλη ελληνική ομάδα σε φάση ομίλων ή league stage με 32 ισοπαλίες σε 74 αγώνες και παραμένει (και θα… παραμείνει λογικά) η μοναδική ομάδα με έξι ισοπαλίες σε όμιλο του Champions League με το περίφημο 0-6-0 με Ρεάλ, Ρόμα και Γκενκ στη δεύτερη συμμετοχή της την περίοδο 2002-03!



Εκεί που υστερεί η ΑΕΚ σε φάση ομίλων είναι σε νίκες, αφού η καθιέρωση του group stage στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνέπεσε με τις ιστορικά δύσκολες στιγμές για την Ενωση. Χρειάστηκε τρεις συμμετοχές στο Champions League για να κάνει τις δύο πρώτες νίκες της στην τέταρτη συμμετοχή της στη διοργάνωση, ενώ δεν έχει κάνει νίκη στις πέντε από τις 13 συμμετοχές της σε group/league stage!

Για μία ομάδα με την ιστορία και τη δυναμική της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις οι 10 νίκες σε 74 αγώνες ομίλων δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκής αριθμός, όπως και το γεγονός ότι μόνο σε δύο από τις 13 συμμετοχές της κατάφερε να πετύχει δύο νίκες, που είναι και η καλύτερή της επίδοση. Στις υπόλοιπες έξι ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της με μία μόνο νίκη.

Και αυτό δεν αναφέρεται μόνο ιστορικά και στατιστικά αλλά σε απόλυτη αντιδιαστολή με την εφετινή σεζόν στο Conference League και στην υπέρβαση, που απαιτείται με ρεκόρ νικών στη League Phase και με μία σύνθεση αντιπάλων που από πλευράς ανταγωνιστικότητας υστερούν κατά πολύ σε σχέση με τη σύνθεση ομάδων, που είχε η ΑΕΚ στις προηγούμενες συμμετοχές της σε όμιλο είτε βεβαίως στο Champions League αλλά και στο Europa League…

Δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή σύγκριση για την ΑΕΚ στον τελευταίο όμιλο στον οποίο συμμετείχε πριν από δύο χρόνια στο Europa με Μπράιτον, Μαρσέιγ και Αγιαξ σε σχέση με τη δυναμικότητα των έξι αντιπάλων της στη League Phase του Conference…



Και οι νίκες είναι πλέον το ζητούμενο. Όπως και μία νέα σημαντική επίδοση νικών προκειμένου να μέσω του Conference League να καλυφτεί το χαμένο έδαφος των προηγούμενων σεζόν. Να καλυφθεί και η… Νόα, αλλά και η προ διετίας ευρωπαϊκή απουσία, που έχουν στοιχίσει πολύ στην ΑΕΚ και την έχουν φέρει σε ιστορικά χαμηλά και από πλευράς συντελεστή αλλά και κατάταξης στο ranking της UEFA.

Κάτι που είχε ως πρώτη συνέπεια να μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ως ανίσχυρη στην τελευταία κλήρωση των καλοκαιρινών πλέι οφ για την πρόκριση στη League Phase του Conference League και κάτι που αν δεν αλλάξει μπορεί να γίνει πολύ πιο επώδυνο στο άμεσο μέλλον!



Επιστροφή στην ΑΕΚ του… Μανόλο!



H τελευταία αξιόλογη από πλευράς συγκομιδής βαθμών ευρωπαϊκή σεζόν για την ΑΕΚ ήταν η σεζόν 2017-18 με τον Μανόλο Χιμένεθ στο Europa League. Και τότε της έλειψαν οι νίκες στον όμιλο, αλλά με μία μόλις νίκη και επτά ισοπαλίες συγκέντρωσε 9,000 βαθμούς σε μία σεζόν, που έκτοτε αγνοούνται! Και από τότε πέρασαν οχτώ χρόνια, η κατάσταση συνολικά εξελίχθηκε πολύ πιο ευνοϊκά για την Ενωση με κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων, αλλά δεν συνδυάστηκε αυτό με αντίστοιχα ευρωπαϊκά αποτελέσματα…



Για να βρούμε καλύτερη σεζόν από αυτή μέσα σε μία συνολικά ταραχώδη περίοδο για την ΑΕΚ θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη σεζόν 2002-3 με δώδεκα βαθμούς συγκομιδή στη χρονιά των έξι ισοπαλιών στο Champions League και της πρόκρισης στη συνέχεια επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ…

Και όλα αυτά ενώ μετά το 2000 το καλύτερο ρεκόρ νικών για την ΑΕΚ στην κανονική περίοδο παραμένουν οι τέσσερις νίκες της σεζόν 2001-02 με Φερνάντο Σάντος στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, όταν κατά σειρά απέκλεισε Χιμπέρνιαν, Οσιγιεκ, Λίτεξ Λόβετς και αποκλείστηκε στους 16 από την Ιντερ… Μπορούμε να κρατήσουμε τα ονόματα των αντιπάλων σε αντιπαραβολή με τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει εφέτος στο Conference…

Για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στην παράδοση της ΑΕΚ σε φάσεις ομίλων να σημειώσουμε ότι από αυτές τις 13 μέχρι σήμερα συμμετοχές της μόνο στις τέσσερις κατάφερε να συνεχίσει και μετά τη φάση των ομίλων, μία φορά τερμάτισε δεύτερη, πέντε φορές στην τρίτη θέση και επτά φορές τελευταία…



Τα όρια της πρόκρισης



Σύμφωνα με τις αρχικές προσομοιώσεις, που έκανε πέρυσι η UEFA, το όριο πρόκρισης στο Conference League στην 24η θέση υπολογιζόταν στους 5,52 βαθμούς, αλλά τελικά χρειάστηκαν 7 βαθμοί στην Μπάτσκα Τόπολα για να προκριθεί, ενώ με τους ίδιους βαθμούς η σκοτσέζικη Χαρτ έμεινε εκτός…

Πιο ακριβής ήταν η προσομοίωση για το top-16 με αρχικό υπολογισμό στους 9,87 βαθμούς και τελικά έφτασε στους 10. Το μεγάλο ζητούμενο, όμως, για την ΑΕΚ είναι το top-8 της τελικής κατάταξης και αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος της Ενωσης. Οι λόγοι είναι πολλοί και εξηγούνται απόλυτα από τη σχετική προσομοίωση που θα ακολουθήσει.



Η UEFA στις αρχικές προσομοιώσεις της ανέβαζε το όριο του top-8 στους 13,31 βαθμούς σε 6 αγώνες, αλλά η τελευταία ομάδα πέρυσι που μπήκε στην 8άδα (της απευθείας πρόκρισης στους 16) ήταν η βελγική Σερκλ Μπριζ με 11 πόντους, αλλά και συντελεστή γκολ στο +7, πάνω από τρεις ακόμα ομάδες, που τερμάτισαν στους 11 βαθμούς αλλά έμειναν εκτός.

Συμπεραίνεται ότι το όριο ασφαλείας είναι οι δώδεκα πόντοι, που λογικά θα εξασφαλίσουν στην ΑΕΚ το top-8, ειδικά αν έχει και καλό goal average. Δώδεκα πόντοι που με απλά μαθηματικά έρχονται με τέσσερις νίκες και δύο ήττες, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, με όποιον άλλο πιθανό μαθηματικό συνδυασμό αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ καλείται να σπάσει το… φράγμα των δυο νικών σε ευρωπαϊκό όμιλο, που είναι η μέχρι σήμερα καλύτερη επίδοσή της!



Η σκληρή μάχη του συντελεστή



Η ΑΕΚ με 9,000 βαθμούς συντελεστή (στον οποίο έχει συνυπολογιστεί και το 2,500 των βαθμών που θα πάρει ακόμα κι αν κάνει λιγότερους βαθμούς στη League Phase, κάτι βεβαίως που θα ισοδυναμεί με… καταστροφή) βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 170η θέση στη βαθμολογία της UEFA, μία από τις χειρότερες στην ευρωπαϊκή της ιστορία!



Πιο χαμηλά βρέθηκε μόνο το 2016 (192η) και το 2017 (208η), αλλά τότε ήταν απόλυτα φυσιολογικό αφού προερχόταν από τα χρόνια του υποβιβασμού και απείχε από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Εκείνες τις χρονιές είχε και τον χαμηλότερο συντελεστή στην ευρωπαϊκή της ιστορία με 6,580 και 7,940 βαθμούς.

Ο τωρινός των 9,000 βαθμών είναι ο τρίτος χειρότερος στην ιστορία μίας ομάδας που το 2004 και το 2003 ήταν στην 34η θέση στην Ευρώπη με συντελεστή στους 51,467 και είχε υπάρξει για μία σεζόν η κορυφαία ελληνική ομάδα στο UEFA ranking…

Το Conference League της δίνει τη μεγάλη ευκαιρία για μία απότομη άνοδο και επιστροφή στο top-100 σε πρώτη φάση, μετά από τέσσερα χρόνια και την 81η θέση του 2022, αλλά κυρίως στη διαμόρφωση ενός συντελεστή και πάλι κοντά στους 20,000 βαθμούς που θα της δώσει και πάλι τον πρώτο λόγο για τα γκρουπ των ισχυρών στις καλοκαιρινές κληρώσεις της UEFA, τουλάχιστον σε επίπεδο Europa και Conference League. Τη μεγάλη ευκαιρία που ξόδεψε πέρυσι αλλά οφείλει να την… αποσβέσει εφέτος αν είναι δυνατόν και για δύο χρονιές μαζί!

Kάτι που πέτυχε πέρυσι ο Παναθηναϊκός, αλλά που αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, κυρίως με τερματισμό μέσα στο top-8 της βαθμολογίας του Conference θα βρισκόταν σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση. Και πάλι όμως για να έχουμε μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης οι «πράσινοι» προ Conference είχαν κατρακυλήσει στην 225η θέση στη βαθμολογία της UEFA με συντελεστή 5,000 βαθμούς και στις περσινές τους κληρώσεις είχαν χρησιμοποιήσει τον ελληνικό συντελεστή. Μετά… Conference (με μόλις την περσινή συμμετοχή) ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι είχε δικό του συντελεστή στους 16,000 βαθμούς και σήμερα βρίσκεται στην 90η θέση στο UEFA ranking…

Tι σημαίνει το top-8 στο Conference League για την ΑΕΚ και πόσο σημαντικά είναι τα οφέλη που μπορεί να της εξασφαλίσει ο συγκεκριμένος απόλυτα εφικτός και στα μέτρα της Ενωσης στόχος; Ας κάνουμε την απόλυτη προσομοίωση για να γίνει κατανοητό πόσο ευνοϊκά θα διαμορφώσει το ευρωπαϊκό της παρόν και μέλλον και από πλευράς εσόδων, αλλά και από πλευράς ευρωπαϊκού συντελεστή!



Ισχυρή και πάλι από τους 16!

Τι θα σημαίνει το top-8 για την ΑΕΚ από πλευράς συντελεστή; Με απλά μαθηματικά…

12.000 βαθμούς συν στον συντελεστή της από τους βαθμούς (11-12) που θα απαιτηθούν για να τερματίσει με βεβαιότητα στην πρώτη 8άδα και να προκριθεί απευθείας στους 16 του Conference από τις 18 Δεκεμβρίου και το ματς με την Κραϊόβα, χωρίς τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Φεβρουαρίου

2,250 βαθμούς από το μπόνους της 8ης θέσης. Βαθμοί που θα είναι 2.000 αν τερματίσει 9η, 1.875 αν τερματίσει 10η και αντίστοιχα 2,500 αν τερματίσει 7η ή 2,750 αν τερματίσει έκτη, 3,000 αν τερματίσει πέμπτη κ.ο.κ. (Στο Conference δεν υπάρχει βαθμολογικό μπόνους για τερματισμό από την 25η έως την 36η θέση, ενώ από την 24η το μπόνους είναι μόλις 125, για την 23η 250 κλπ)

500 βαθμοί (σαν μία έξτρα ισοπαλία) είναι το βαθμολογικό μπόνους για την πρόκριση στους 16 και παραμένει το ίδιο για κάθε πρόκριση μέχρι και τον τελικό!

Σημειώνεται ότι αν η ΑΕΚ τερματίσει από 9-24 και παίξει στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ του Φεβρουαρίου δεν έχει να κερδίσει κάτι σε αυτούς τους δύο αγώνες, γιατί οι βαθμοί νικών και ισοπαλιών σε αυτό το γύρο προσμετρώνται μόνο για τον εθνικό και όχι για τον εθνικό συντελεστή. Το μόνο που θα έχει να κερδίσει είναι τους 500 βαθμούς, αν προκριθεί στους 16.

Συμπέρασμα: Το top-8 επαναφέρει και πάλι την ΑΕΚ σε τροχιά ισχυρού συντελεστή μέσα σε μία μόλις σεζόν από τη φάση των 16 της διοργάνωσης, ασχέτως του πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω. Υπολογίζεται ότι θα χτίσει έναν συντελεστή κοντά στους 21,000 βαθμούς, που θα την καθιστά από το επόμενο καλοκαίρι κιόλας και πάλι ισχυρή σε επίπεδο τουλάχιστον Europa και Conference League. Το ότι την φέρνει και πάλι στο ευρωπαϊκό top-100 είναι το λιγότερο και αφορά μόνο το πρεστίζ…

Εγγυημένο ταμείο κοντά στα 10 εκατ. από τα 5,5 της συμμετοχής!



Ως προς το κομμάτι των εσόδων από τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ, πριν καν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της έχει εξασφαλισμένο ταμείο της τάξης των 5,6 εκατ. ευρώ. Αυτά τα έσοδα αναλύονται ως εξής:

530.000 ευρώ έχει ήδη εξασφαλίσει από τη συμμετοχή της στην προκριματική διαδικασία

3.170.000 ευρώ είναι το οικονομικό μπόνους της συμμετοχής που διανέμεται σε όλες τις ομάδες

1.320.000 ευρώ είναι το μερίδιο της ΑΕΚ από το πρώτο κομμάτι του value pillar που αφορά τον συνδυασμό του τηλεοπτικού συμβολαίου της Ελλάδας και του 5ετούς συντελεστή της Ενωσης η οποία είναι η 22η από τις 36 συμμετέχουσες ομάδες από πλευράς συντελεστή

550.000 είναι το μερίδιο της ΑΕΚ από το δεύτερο κομμάτι του value pillar που αφορά τον 10ετή συντελεστή στον οποίο η Ενωση έχει την 13η καλύτερη θέση από τις 36 ομάδες

28.000 ευρώ είναι το ποσό που θα εισπράξει ως μπόνους η 36η ομάδα της τελικής κατάταξης. 28.000 Χ2 θα εισπράξει η 35η, 28.000 Χ3 η 34η κοκ

Ποια θα είναι τα επιπλέον έσοδα της ΑΕΚ μέχρι τη φάση των 16, αν πετύχει το top-8 στη League Phase;

1.596.000 ευρώ από τους 12 πόντους που θα απαιτηθούν για το top-8. Kάθε βαθμός στη League Phase αποζημιώνεται με 133.000 ευρώ και 400.000 αποφέρει η κάθε νίκη

Στα 812.000 ευρώ υπολογίζεται το μπόνους θέσης, αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει στην 8η και τελευταία θέση για το top-8. H πρώτη ομάδα της τελικής βαθμολογίας θα εισπράξει και τα 36 μερίδια των 28.000 ευρώ (1.008.000 ευρώ), δεύτερη τα 35, η τρίτη τα 34 κ.ο.κ.

400.000 ευρώ είναι το έξτρα μπόνους για τις ομάδες που θα τερματίσουν στο 1-8 και 200.000 ευρώ για τις ομάδες του 9-16…

800.000 ευρώ είναι το μπόνους για τις ομάδες που θα κερδίσουν την πρόκριση στους 16, με το top-8 να εξασφαλίζει την αυτόματα πρόκριση (αν η ΑΕΚ τερματίσει στο 9-24 θα εισπράξει 200.000 ευρώ για τη συμμετοχή της στη νοκ άουτ φάση των πλέι οφ και φυσικά τα 800.000 ευρώ αν καταφέρει να προκριθεί από εκεί όπως και πέρυσι ο Παναθηναϊκός)

Με απλά λόγια τα εξασφαλισμένα χρήματα για την ΑΕΚ από τη διοργάνωση αν πετύχει τον στόχο του top-8 θα ξεπερνούν σίγουρα τα 9,2 εκατ. ευρώ μέχρι τους 16 και μόνο ασχέτως του τι περισσότερο θα μπορέσει να πετύχει. Τα μπόνους από εκεί και πέρα είναι: