Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση ενόψει του αποψινού deadline για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ στην UEFA για τη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ θα πρέπει απόψε να δηλώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή της λίστα για τη League Phase του Conference League. Τα κριτήρια θυμίζουμε πως είναι τα ίδια με τους προκριματικούς γύρους και τα play off, με 17 μη γηγενείς, τέσσερις γηγενείς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (δηλαδή να έχουν παίξει τρία χρόνια σε ελληνικό κλαμπ στο διάστημα 15 με 21 ετών) και τέσσερις γηγενείς της ομάδας.

Έπειτα από τη μεταγραφή Γκρούγιτς, προστίθεται ακόμα ένας παίκτης που διεκδικεί την είσοδό του στη λίστα της ΑΕΚ, από την οποία θυμίζουμε πως στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ έμειναν εκτός τρεις μη γηγενείς και συγκεκριμένα οι Μαρσιάλ, Περέιρα, Οντουμπάτζο και ένας γηγενής της Ομοσπονδίας, δηλαδή ο Καλοσκάμης. Παράλληλα μένει να φανεί αν υπάρξει και μεταγραφική προσθήκη ενός ακόμα μη γηγενή για την επίθεση και αν προκύψει κάποια αποχώρηση.

Με τα τωρινά δεδομένα από τους μη γηγενείς, εκτός του Περέιρα που είχε αφαιρεθεί αναγκαστικά λόγω τραυματισμού ενόψει των αναμετρήσεων με την Άντερλεχτ και αντικαταστάθηκε από τον Ελίασον, στη λίστα είναι να μπει και ο Γκρούγιτς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει δύο μη γηγενείς από τους 17 που είναι τώρα στη λίστα να μείνουν εκτός. Κι αυτό δημιουργεί χωρίς αμφιβολία μια δύσκολη εξίσωση, η οποία μένει να λυθεί μέσα στις επόμενες ώρες από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ στα ματς με Άντερλεχτ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Χρυσόπουλος, Πήλιος, Πένραϊς, Κοσίδης, Μάνταλος, Γιόνσον, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι.

Οι 21 μη γηγενείς, εκ των οποίων πρέπει να «κοπούν» τέσσερις: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Πένραϊς, Γιόνσον, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι, Γκρούγιτς, Περέιρα, Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο.

Οι πέντε γηγενείς της Ομοσπονδίας, εκ των οποίων πρέπει να «κοπεί» ένας: Ρότα, Πήλιος, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Καλοσκάμης.

*Ο Αγγελόπουλος δηλώνεται ως γηγενής της ομάδας και οι Μπαλαμώτης και Κοσίδης ως παίκτες από τη λίστα Β'.