Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην προοπτική της Ένωσης μέσω της κλήρωσης στο Conference League, στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης και την ενίσχυση...

Προφανώς λογικά και απόλυτα αναμενόμενα από χθες και έως την Κυριακή που θα βγει και το πρόγραμμα αγώνων, η σειρά αυτών και για την ΑΕΚ στην Ευρώπη, όλοι ασχολούνται με την κλήρωση και τη σημασία αυτής για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς! Διότι γνωρίζαμε από πριν ότι εφόσον γίνει η δουλειά, στο πλέον απαιτητικό καλοκαίρι για τους κιτρινόμαυρους, έπειτα θα είναι σχετικά πιο εύκολα τα πράγματα προκειμένου να καταφέρει η Ένωση τη διάκριση σε μια διοργάνωση που συμμετέχει για πρώτη φορά... Σίγουρα θα υπήρχε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι αυτό με την Φιορεντίνα, η οποία σύμφωνα με τους Ιταλούς έχει δυναμώσει φέτος συγκριτικά με την προηγούμενη τριετία, ωστόσο οι υπόλοιποι αντίπαλοι του Δικέφαλου είναι πίσω σε ότι αφορά στο βαθμό δυσκολίας σε αντιστοιχία με την Άντερλεχτ, για παράδειγμα, αλλά για κάποιες από αυτές ισχύει το ίδιο ακόμη και από την Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού...

Προτού καν προκύψουν οι αντίπαλοι γνωρίζαμε ότι τούτη η διοργάνωση θα συνιστά μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ προκειμένου να πετύχει πράγματα που θα της αλλάξουν την ευρωπαϊκή κατάσταση και θα της δώσουν τη δυνατότητα να φτιάξει το μέλλον της εκτός συνόρων, το παρόν και το μέλλον της πιο σωστά, για να αποδώσουμε όπως πρέπει το πόσο μεγάλη ευκαιρια έχει μπροστά της η Ένωση. Αυτό επιβεβαιώθηκε με την κλήρωση και περιμένουμε αύριο απλά και το πρόγραμμα για να δούμε πότε και ανάμεσα σε ποια ματς στο πρωτάθλημα θα πέφτουν οι αντίπαλοι στο Conference League. Τι σημαίνει όμως το "μεγάλη ευκαιρία"; Μα πολύ απλά πως με μια πρώτη ματιά, δίχως υπεροψία και αλαζονεία, η ομάδα του Νίκολιτς δύναται να κοιτάξει για αρχή την πρώτη οκτάδα, να το βάλει σα στόχο και αν τον πετύχει θα της απογειώσει την σεζόν και θα της επιτρέψει να βλέπει και πιο μακριά τον Μάρτιο...

Ωστόσο ας μην πάμε τόσο μακριά: για αρχή η κλήρωση επιτρέπει στην ΑΕΚ να πιστεύει ότι μόνο με αυτοκτονία δεν θα έχει συνέχεια μετά τη φάση του league stage του Conference League. Διότι για να βγει κάτω από την 24η θέση θα πρέπει, ούτε λίγο, ούτε πολύ, να μην κατεβαίνει να παίζει ο Δικέφαλος στην Ευρώπη... Εννοείται ότι αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να πάει στα ευρωπαϊκά ματς με ...τουπέ και μπλαζέ αγωνιστικό στυλάκι η Ένωση, μη μεταφραστούν λανθασμένα όσα αναφέρω παραπάνω, άλλωστε στις τελευταίες προκριματικές διαδικασίες η ΑΕΚ μας απέδειξε ότι οι "εύκολες" ομάδες την πληγώνουν: αποκλεισμοί σοκ από Βελέζ και Νόα, προκρίσεις σούπερ με αντίπαλους όπως: Άντερλεχτ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Βόλφσμπουργκ, Μπριζ, Σέλτικ και προφανώς αναφέρομαι αποκλειστικά στα τελευταία χρόνια και δεν πάω πολύ πίσω για να θυμηθούμε επικές νύχτες της ΑΕΚ με μεγάλους αντίπαλους!

Ωστόσο η ευρωπαϊκή ευκαιρία της ομάδας του Νίκολιτς μπορεί να περιμένει: άλλωστε εκκίνηση γίνεται αρχές του Οκτωβρίου... Τώρα προέχει να γίνει αυτό που σημειώναμε την προηγούμενη εβδομάδα τέτοια μέρα: να κάνει η ΑΕΚ το τρία στα τρία σε διάστημα μιας εβδομάδας στην Νέα Φιλαδέλφεια: πήρε τη νίκη με τον Πανσερραϊκό στην έδρα της, τα κατάφερε με την Άντερλεχτ και με το παραπάνω (με το ίδιο σκορ παρεμπιπτόντως) και τώρα έρχεται ο Αστέρας Τρίπολης του Παντελίδη, όπου οι κιτρινόμαυροι πάντως έχουν βρει τον τρόπο πέντε σερί χρονιά να κερδίζουν και με σχετική ευκολία. Αύριο όμως θα είναι αλλιώς διότι η ΑΕΚ έχει να χειριστεί και μια διαφορετική κατάσταση και μια σούπερ διάθεση που πρέπει να πάρει μαζί της σαν ώθηση ενόψει του αγώνα με την ομάδα της Αρκαδίας αλλά να μη τη παρασύρει ταυτόχρονα και μείνει με τη καλή ψυχολογία, την ώθηση, μα δίχως αποτέλεσμα. Θα πάει στην καλύτερή της φάση μετά το καταστροφικό φινάλε της περσινής σεζόν η ΑΕΚ στην πρώτη διακοπή.

Θα διαπιστώσουμε πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες τις επιτυχίες και φυσικά θα γίνει και σοφότερος ο Σέρβος τεχνικός της ομάδας σχετικά με το αν θα καταφέρει να τους αλλάξει το τσιπάκι και να τους κάνει να δουλέψουν σωστά την αλλαγή δεδομένων και συναισθημάτων. Όπως τον έχουμε δει έως τώρα δείχνει ικανός να το κάνει και αυτό μα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο... Την ίδια ώρα τρέχουν και οι καθοριστικές επαφές για τις δυο (κατ' αρχάς) προσθήκες που θέλουν να γίνουν στην ΑΕΚ με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα (ο οποίος τα έχει πάει εξαιρετικά) από την Παρασκευή επί της ουσίας να έχει φτάσει σε φάση κατάληξης (θετικής προφανώς) περιπτώσεις για χαφ και φορ. Θα δούμε έπειτα αν θα υπάρξουν επιπλέον προσθήκες, ωστόσο αυτοί οι δυο που έχει αξιώσει ο Νίκολιτς, θα είναι που θα μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα (αντί του Γιόνσον και του Πιερό πιθανότατα με τα τωρινά δεδομένα)... Υπομονή λίγο έμεινε μιας και έως την Τρίτη πρέπει να έχουν ανακοινωθεί αυτοί που έχει ζητήσει καιρό τώρα ο Νίκολιτς...