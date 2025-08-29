Ο Ραζβάν Μαρίν... έκοβε και έραβε στον χώρο της μεσαίας γραμμής στη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ και οι αριθμοί του 29χρονου Ρουμάνου χαφ στο Wyscout το επιβεβαιώνουν.

Ο Ραζβάν Μαρίν μπορεί να μην έβγαλε κάποια ασίστ στη χθεσινή ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, μπορεί οι Κοϊτά και Κουτέσα να εξαπέλυσαν τις... ρουκέτες της μεγάλης κιτρινόμαυρης πρόκρισης, ωστόσο στο τέλος του ματς το όνομά του μπήκε δίπλα από τον τίτλο του MVP. Απολύτως δικαιολογημένα όμως γιατί ο 29χρονος Ρουμάνος χαφ ήταν συγκλονιστικός στη μεσαία γραμμή του Μάρκο Νίκολιτς.

Παρά το γεγονός ότι ο Σέρβος κόουτς είχε δύο σημαντικές ελλείψεις στο κέντρο, με τον Περέιρα και τον Μάνταλο να απουσιάζουν, ο Μαρίν μαζί με τη βοήθεια του Πινέδα «κατάπιαν» τον άξονα της Άντλερλεχτ. Σε τέτοιο βαθμό που στο ημίχρονο ανάγκασαν τον Μπέσνικ Χάσι να προχωρήσει σε δύο αλλαγές στο κέντρο μπας και σώσει την κατάσταση. Αλλά μάταια...

Εξουδετέρωσε τους χαφ της Άντερλεχτ στον άξονα

Παρότι δεν είναι το κλασικό «εξάρι», ο Μαρίν επιβεβαίωσε με τον τρόπο παιχνιδιού του πως είναι ένα «οκτάρι» που γνωρίζει πολύ καλά πως να υπηρετήσει τον ρόλο του αμυντικού χαφ. Ο Ρουμάνος μέσος ήταν συγκλονιστικός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, νικώντας κατά κράτος τους αντιπάλους του και βγάζοντας μαχητικότητα, πάθος και αποφασιστικότητα «σκουπίζοντας» τα πάντα.

Σύμφωνα με το Wyscout, ο Μαρίν βγήκε νικητής στο 75% των αμυντικών μονομαχιών που έδωσε. Δηλαδή κέρδισε 6/8 μονομαχίες στην άμυνα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τους μέσους όρους του. Παράλληλα είχε 2/2 τάκλιν, τρία κλεψίματα και 11 ανακτήσεις μπάλας. Και όλα αυτά κάνοντας μόλις ένα φάουλ μέσα στο ματς.

Έτρεξε παντού και πάτησε σε όλο το γήπεδο

Ο Μαρίν αποτέλεσε τον «εγκέφαλο» της ΑΕΚ, τρέχοντας για ακόμα μια φορά σε όλο το γήπεδο και «καταπίνοντας» πολλά χιλιόμετρα με την ανεξάντλητη ενέργεια που διαθέτει. Ως το τέλος έβγαλε τη μαχητικότητα που κατέθεσε στο χορτάρι από το πρώτο λεπτό και πάτησε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του αγωνιστικού χώρου.

Όπως φαίνεται και από το heatmap του στο Wyscout, ο Μαρίν ήταν όπου πήγαινε η μπάλα. Τόσο κεντρικά όσο και στα πλάγια, ξεκινώντας από την περιοχή της ΑΕΚ και φτάνοντας ως τα όρια της περιοχής της Άντερλεχτ.

Οργάνωνε το παιχνίδι της ΑΕΚ μαζί με τον Πινέδα

Παράλληλα με το αμυντικό κομμάτι, ο Μαρίν μαζί με τον Πινέδα ως δίδυμο οργάνωναν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κινούσαν τα νήματα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και έδιναν τον ρυθμό, με την μπάλα να περνάει συχνά από τα πόδια τους. Κάτι που γνωρίζει να κάνει πολύ καλά ο 29χρονος Ρουμάνος χαφ.

Σύμφωνα με το Wyscout, ο Μαρίν έπιασε 84% ακρίβεια με 27/32 επιτυχημένες πάσες μέσα στο ματς. Αν και μπορεί ακόμα καλύτερα όπως έχει αποδείξει σε προηγούμενα παιχνίδια. Ο Ρουμάνος μέσος είχε 3/5 μακρινές μπαλιές, 1/2 σέντρες, 11/15 προωθητικές πάσες και 6/7 πάσες στο τελευταίο τρίτο. Στους μοναδικούς τομείς που δεν κατάφερε να περάσει τις μεταβιβάσεις του ήταν στην αντίπαλη περιοχή με 0/3 προσπάθειες, ενώ είχε και 0/1 στις πάσες στην πλάτη της άμυνας.