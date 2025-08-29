Conference League: «Πέταξαν» για League Phase Ομόνοια και Φιορεντίνα - Αναλυτικά οι ομάδες που προκρίθηκαν
- Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του Conference League
- Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη League Phase του Conference League
Τα play-offs του Conference League ολοκληρώθηκαν και μαζί με τη λήξη των ρεβάνς συμπληρώθηκε και το παζλ των 36 ομάδων που πήραν το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης. Και μεταξύ αυτών φυσικά η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 της Άντερλεχτ.
Η Φιορεντίνα τα... χρειάστηκε απέναντι στην Πολίσια Ζίτομιρ, καθώς βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ στο ημίχρονο! Ωστόσο, οι Βιόλα πάτησαν γκάζi στην επανάληψη «καθάρισαν» την υπόθεση πρόκριση φτάνοντας σε ολική ανατροπή, με σκόρερ τους Ντοντό, Ρανιέρι και Τζέκο για το τελικό 3-2.
Άλλη μία ομάδα που προκρίθηκε στη League Phase είναι η Ομόνοια. Ο Σεμέδο ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς στο 39' και παρότι η κυπριακή ομάδα έμεινε με δέκα άντεξε απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ με το ματς να οδηγείται τελικά στα πέναλτι. Εκεί, όπου οι παίκτες της Ομόνοιας ήταν απόλυτα εύστοχοι, νικώντας με 5-4. Στις... εκπλήξεις, η Μπεσίκτας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ηττήθηκε εντός έδρας από την Λωζάνη (0-1). Ιστορική μέρας για το ποδόσφαιρο Μάλτας, καθώς η Χαμρούν Σπάρτανς απέκλεισε τη Ρίγας και έγινε η πρώτη ομάδα της χώρας με συμμετοχή σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Φρέντρικσταντ - Κρίσταλ Πάλας 0-0
Νόα - Ολίμπια Λιουμπλιάνας 3-2
Ομόνοια - Βόλφσμπεργκερ 5-4 πεν. (1-0 κ.δ.)
Μπεσίκτας - Λωζάνη 0-1
Ρίγας - Χαμρούν 2-2
Ραπίντ - Γκιόρ 2-0
Άλκμααρ - Λέφσκι Σόφια 4-1
Κλουζ - Χάκεν 1-0
Κραϊόβα - Μπασακσεχίρ 3-1
ΑΕΚ - Άντερλεχτ 2-0
Άρντα - Ρακόφ 1-2
Μπρόντμπι - Στρασβούργο 2-3
Ντιφερντάτζ - Ντρίτα 0-1
Φιορεντίνα - Πολίσια Ζίτομιρ 3-2
Οστράβα - Τσέλιε 0-2
Ράγιο Βαγιεκάνο - Νεμάν 4-0
Ντινάμο Τίρανα - Γιαγκελόνια 1-1
Λίνφιλντ - Σέλμπουρν 0-2
Μάιντς - Ρόζενμποργκ 4-1
Σάμροκ Ρόβερς - Σάντα Κλάρα 0-0
Βίρτους - Μπρέινταμπικ 1-3
- Κρίσταλ Πάλας
- Νόα
- Ομόνοια
- Λωζάνη
- Χαμρούν
- Ραπίντ
- Άλκμααρ
- Χάκεν
- Κραϊόβα
- ΑΕΚ
- Ρακόφ
- Στρασβούργο
- Ντρίτα
- Φιορεντίνα
- Τσέλιε
- Ράγιο Βαγιεκάνο
- Γιαγκελόνια
- Σέλμπουρν
- Μάιντς
- Σάμροκ Ρόβερς
- Μπρέινταμπικ
*Στην παράταση βρίσκονται οι αναμετρήσεις Λέγκια - Χιμπέρνιαν και Σερβέτ - Σαχτάρ.
