Χάσι: «Ξέραμε ότι η ΑΕΚ θα έμπαινε επιθετικά, αλλά η πρόκριση χάθηκε στις Βρυξέλλες»

Ο τεχνικός της Αντερλεχτ, Μπέσνικ Χάσι στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ τόνισε πως η πρόκριση για την ομάδα του χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπέσνικ Χάσι στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Ξέραμε πως θα έπαιζε η ΑΕΚ και πως θα ξεκινούσε με πίεση και επιθετικά. Μπήκε πολύ δυνατά, εμείς χάναμε πολλές μπαλιές και τους αφήναμε να κάνουμε το παιχνίδι τους. Χάναμε πολλές μονομαχίες. Στο δεύτερο μέρος κάναμε λάθη, σκόραραν εύκολα το δεύτερο γκολ. Είχαμε πολύ κακή άμυνα, τους αφήναμε εύκολα να μπαίνουν στην περιοχή. Μετά το 2-0 παίζαμε με την πλάτη στον τοίχο. Την πρόκριση θεωρώ πως τη χάσαμε στο πρώτο ματς στις Βρυξέλλες και όχι εδώ».

Για τη σφαλιάρα του αποκλεισμού και την κριτική που περιμένει: «Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για εμάς. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά στους προηγούμενους γύρους είχαμε παίξει καλύτερα. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τις άλλες ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Έπρεπε να είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με δύο γκολ διαφορά κάτι που θα μας έδινε άλλον αέρα για τη ρεβάνς».

Για το αν υπάρχει κρίση στην Αντερλεχτ: «Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Για μια ομάδα όπως η Άντερλεχτ είναι κρίση να μην περνάς στη League Phase και για τον κόσμο και για τα οικονομικά της ομάδας. Χάσαμε έναν στόχο αλλά πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το ότι η Αντερλεχτ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο: «Σίγουρα παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα αντιμετωπίζουμε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, αλλά η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και να δουλέψουμε σκληρά».