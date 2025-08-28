Νίκολιτς: «Μεγάλη βραδιά, η πρόκριση ανήκει και στον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV μετά το θρίαμβο επί της Άντερλεχτ και την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Ο στόχος που έθεσε ο Μάρκο Νίκολιτς από την πρώτη ημέρα που κάθισε στον κιτρινόμαυρο πάγκο έγινε πράξη. Η φανταστική ΑΕΚ απέκλεισε την Άντερλεχτ στη ρεβάνς των Play Offs, έκανε 3/3 προκρίσεις και έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι για τη μεγάλη πρόκριση του Δικεφάλου.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε, παίξαμε πολύ καλά με συγκέντρωση, υπήρχε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε λίγο πιο αμυντικά. Θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους φιλάθλους οι οποίοι μας στήριξαν, η πρόκριση ανήκει και σε αυτούς. Μία πρόκριση που ήρθε κόντρα σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, ένα ιστορικό κλαμπ, με νέους και έμπειρους παίκτες.

Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά σήμερα παίζαμε και με αρκετές ελλείψεις όπως του Γκατσίνοβιτς, του Περέιρα, ο Ζίνι και ο Λιούμπισιτς δεν ήταν 100% έτοιμοι και ο Μάνταλος που είχε δεχθεί την κόκκινη».