Βέργος: «Το ματς υψηλών απαιτήσεων στη Φλωρεντία και τα πλάνα του Νίκολιτς»

Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στη Φλωρεντία, Δημήτρη Βέργου, ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πιο δύσκολο παιχνίδι της στη League Phase του Conference League, καθώς την Πέμπτη (27/11, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», έχοντας στο πλευρό της 1.300 Ενωσίτες.

Στην Φλωρεντία βρίκεται ο απεσταλμένος του Gazzetta, Δημήτρης Βέργος, ο οποίος στάθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα με τους Βιόλα και αναφέρθηκε στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το «ραντεβού» στην πόλη της Αναγέννησης.

Ο ρεπόρτερ του Gazzetta, άφησε ανοίχτο το ενδεχόμενο της αλλαγής σχηματισμού και της επιστροφής στο 4-4-2 με ρόμβο. Στην άμυνα τα πράγματα φαντάζουν δεδομένα με την παρουσία των Στρακόσα στην εστία και των Ρότα, Μουκουντί και Ρέλβας μπροστά του, με τους Πένραϊς και Πήλιο να διεκδικούν τη θέση του αριστερού μπακ.

Γκρούγιτς και Περέιρα συγκεντρώνουν πιθανότητες να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα, στην οποία αναμένεται να βρίσκονται Μαρίν - Πινέδα, ενώ στην επίθεση θα ξεκινήσουν Κοϊτά και Ζίνι.