ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Γκολάρα Κοϊτά και... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια (vid)
H ΑΕΚ «πάτησε» την Άντερλεχτ στο πρώτο ημίχρονο της ρεβάνς της «OPAP Arena», έχοντας αρκετές φάσεις, με κυριότερες των Πιερό - Κουτέσα και δίκαια προηγήθηκε στο σκορ.
Στο 36ο λεπτό ο Ρότα πίεσε και έκοψε τον Ανγκούλο, ο Ελίασον πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος με σουτ - κεραυνό τίναξε τα δίχτυα των Βέλγων, βάζοντας φωτιά στην ήδη... καυτή Νέα Φιλαδέλφεια. Το 1-0 υπέρ της Ένωσης ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ μετά το γκολ της ισοφάρισης στις Βρυξέλλες έγινε δημιουργός στο γκολ που δίνει προβάδισμα πρόκρισης στο Δικέφαλο.
