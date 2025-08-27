Μαρίν: «Ματς - φωτιά με την Άντερλεχτ, ανυπομονώ να παίξω σε γεμάτη OPAP Arena»
Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες καλείται με την ώθηση του κόσμου της στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (28/8, 21:00) να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Conference League. O Ραζβάν Μαρίν εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, παραμονή της αναμέτρησης.
Μεταξύ άλλων ο διεθνής Ρουμάνος χαφ στάθηκε στην ανυπομονησία του να παίξει σε γεμάτη «OPAP Arena», η οποία αναμένεται να είναι Sold Out κόντρα στους Βέλγους.
H συνέντευξη Τύπου του Μαρίν
Για το αν έχει έξτρα κίνητρο κόντρα στην Άντερλεχτ επειδή έπαιζε στη Σταντάρ (από Βέλγο δημοσιογράφο): «Δεν σκέφτομαι τόσο πως ήμουν στη Σταντάρ για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ξέρω πως είναι τα ντέρμπι στο Βέλγιο. Ματς - φωτιά. Αυτό περιμένουμε και εμείς στον αυριανό αγώνα στο γήπεδο μας. Αυτό που θέλω είναι να νικήσουμε και να προκριθούμε».
Για τον κόσμο της ΑΕΚ: «Όταν έφτασα δέχτηκα θερμή υποδοχή από την ομάδα και αισθάνομαι πως είμαι ήδη ένα εξάμηνο εδώ. O κόσμος της ΑΕΚ είναι φανταστικός. Ανυπομονώ για αύριο για να παίξω μπροστά σε γεμάτο γήπεδο επειδή στο προηγούμενο ευρωπαϊκό ματς που έπαιξα υπήρχε τιμωρία από την UEFA».
