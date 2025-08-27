Μαρίν: «Ματς - φωτιά με την Άντερλεχτ, ανυπομονώ να παίξω σε γεμάτη OPAP Arena»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες καλείται με την ώθηση του κόσμου της στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (28/8, 21:00) να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Conference League. O Ραζβάν Μαρίν εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, παραμονή της αναμέτρησης.

Μεταξύ άλλων ο διεθνής Ρουμάνος χαφ στάθηκε στην ανυπομονησία του να παίξει σε γεμάτη «OPAP Arena», η οποία αναμένεται να είναι Sold Out κόντρα στους Βέλγους.

H συνέντευξη Τύπου του Μαρίν

Για το αν έχει έξτρα κίνητρο κόντρα στην Άντερλεχτ επειδή έπαιζε στη Σταντάρ (από Βέλγο δημοσιογράφο): «Δεν σκέφτομαι τόσο πως ήμουν στη Σταντάρ για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ξέρω πως είναι τα ντέρμπι στο Βέλγιο. Ματς - φωτιά. Αυτό περιμένουμε και εμείς στον αυριανό αγώνα στο γήπεδο μας. Αυτό που θέλω είναι να νικήσουμε και να προκριθούμε».

Για τον κόσμο της ΑΕΚ: «Όταν έφτασα δέχτηκα θερμή υποδοχή από την ομάδα και αισθάνομαι πως είμαι ήδη ένα εξάμηνο εδώ. O κόσμος της ΑΕΚ είναι φανταστικός. Ανυπομονώ για αύριο για να παίξω μπροστά σε γεμάτο γήπεδο επειδή στο προηγούμενο ευρωπαϊκό ματς που έπαιξα υπήρχε τιμωρία από την UEFA».