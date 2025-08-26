Ο Μούσα Εντιαγέ προπονείται ξανά με την Άντερλεχτ και κάνει... αγώνα δρόμου να προλάβει την ΑΕΚ λίγες μέρες μετά τον τραγικό χαμό του 13χρονου αδελφού του.

Μία ανείπωτη τραγωδία έζησε ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ, Μούσα Εντιαγέ, καθώς ο 13χρονος αδερφός του έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα με την ΑΕΚ για το πρώτο ματς των Play Off του Conference League, ο αριστερός μπακ της ομάδας πληροφορήθηκε τα τραγικά νέα, με τον σύλλογο να του δίνει άδεια να ταξιδέψει αμέσως στη Σενεγάλη.

Ο 23χρονος αμυντικός αφού πέρασε χρόνο με τους δικούς του ανθρώπους, επέστρεψε στις Βρυξέλλες και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της ομάδας του που ετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την Ένωση στην «OPAP Arena» (28/8).

Σύμφωνα με τα βέλγικα ΜΜΕ, ο διεθνής μπακ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και ελπίζει πως θα είναι έτοιμος να μπει στην αποστολή και να αγωνιστεί κόντρα στους Κιτρινόμαυρους στη Νέα Φιλαδέλφεια.