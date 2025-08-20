Τραγωδία για τον αμυντικό της Άντερλεχτ, Μούσα Εντιαγέ, αφού ο 13χρονος αδελφός του πνίγηκε στη Σενεγάλη.

Ανείπωτη τραγωδία για τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ, Μούσα Εντιαγέ, καθώς ο 13χρονος αδερφός του έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα με την ΑΕΚ, ο αριστερός μπακ της ομάδας πληροφορήθηκε τα τραγικά νέα, με τον σύλλογο να του δίνει άδεια να ταξιδέψει αμέσως στη Σενεγάλη. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή, όταν ο μικρός αδελφός του ποδοσφαιριστή έχασε τη ζωή του στην παραλία.

«Ο αμυντικός Μούσα Εντιαγέ αναχώρησε με άδεια της ομάδας για τη Σενεγάλη, λόγω του τραγικού χαμού μέλους της οικογένειάς του. Δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή για τον αγώνα της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Ολόκληρος ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του και δηλώνει αποφασισμένος να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».