Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Θρήνος στους Βέλγους, πνίγηκε ο αδελφός του Εντιαγέ
Ανείπωτη τραγωδία για τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ, Μούσα Εντιαγέ, καθώς ο 13χρονος αδερφός του έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα με την ΑΕΚ, ο αριστερός μπακ της ομάδας πληροφορήθηκε τα τραγικά νέα, με τον σύλλογο να του δίνει άδεια να ταξιδέψει αμέσως στη Σενεγάλη. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή, όταν ο μικρός αδελφός του ποδοσφαιριστή έχασε τη ζωή του στην παραλία.
«Ο αμυντικός Μούσα Εντιαγέ αναχώρησε με άδεια της ομάδας για τη Σενεγάλη, λόγω του τραγικού χαμού μέλους της οικογένειάς του. Δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή για τον αγώνα της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Ολόκληρος ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του και δηλώνει αποφασισμένος να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
| Moussa N’Diaye ne sera pas présent demain face à l’AEK Athènes !— RSC Anderlecht FR (@FRRSCAnderlecht) August 20, 2025
Il est retourné au Sénégal après le décès de son frère âgé de 13 ans.
Toutes nos pensées et notre soutien vont à Moussa et à sa famille dans ce moment difficile. pic.twitter.com/jxtcZRT67W
