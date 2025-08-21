Καζούρα των οπαδών της Φρέντρικσταντ στην Πάλας για τη μη παρουσία στο Europa
Οι νικητές του FA Cup και του Community Shield, έπειτα από απόφαση της UEFA που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο βρέθηκαν στο Conference League. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης υποδέχθηκαν τη Φρέντρικσταντ στα play–offs της διοργάνωσης. Οι οπαδοί της νορβηγικής ομάδας είχαν διάθεση για χιούμορ και με τα συνθήματά τους στους δρόμους του Λονδίνου... πείραζαν τους αντιπάλους, υπενθυμίζοντας ότι δεν θα παίξουν ποτέ στο Europa League.
Fredrikstad fans sing ‘Europa League, you’ll never sing that’ before their Conference League game against Crystal Palace pic.twitter.com/8tCM5mZ3LS— Ed Aarons (@ed_aarons) August 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.