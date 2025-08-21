Η Κρίσταλ Πάλας «φωνάζει» για την παρουσία της στο Conference League, ενώ οι οπαδοί της Φρέντρικσταντ που ταξίδεψαν στο Λονδίνο βρήκαν την ευκαιρία για… καζούρα.

Οι νικητές του FA Cup και του Community Shield, έπειτα από απόφαση της UEFA που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο βρέθηκαν στο Conference League. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης υποδέχθηκαν τη Φρέντρικσταντ στα play–offs της διοργάνωσης. Οι οπαδοί της νορβηγικής ομάδας είχαν διάθεση για χιούμορ και με τα συνθήματά τους στους δρόμους του Λονδίνου... πείραζαν τους αντιπάλους, υπενθυμίζοντας ότι δεν θα παίξουν ποτέ στο Europa League.