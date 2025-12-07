Ο Γκουέχι με γκολ στο 87ο λεπτό χάρισε ένα μεγάλο διπλό στην Πάλας (2-1) κόντρα στη Φούλαμ κι έστειλε την ομάδα του στην τετράδα της Premier League.

Ντέρμπι στο Λονδίνο με πρωταγωνιστή τον Γκουέχι! Η Πάλας «έκλεψε» τη νίκη από τη Φούλαμ εκτός έδρας, επικράτησε 2-1, άφησε πίσω της την Τσέλσι και βρέθηκε στην τετράδα της Premier League. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είναι μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε δυνατά, πίεσε και στο 20ο λεπτό, ο Έντι Ενκέτια, με όμορφο τελείωμα έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, η ισοφάριση ήρθε πριν το ημίχρονο. Στο 38ο λεπτό, οι παίκτες του Μάρκο Σίλβα «έκρυψαν» την μπάλα Ο Χάρι Γουίλσον, με ένα τακουνάκι βρήκε τον Ραούλ Χιμένεθ, ο τελευταίος μοίρασε στον Ουαλό, ο οποίος με άψογο τελείωμα πέτυχε το 1-1. Λίγο έλειψε να έρθει η ανατροπή, αλλά το τέρμα του Σμιθ Ρόου δε μέτρησε ποτέ στο 53ο λεπτό. Η Κρίσταλ Πάλας ανέβασε και πάλι ρυθμό, πίεσε και απείλησε δύο φορές, με τον Κριστάντους Ούτσε, αλλά οι προσπάθειές του δεν κατέληξαν στα δίχτυα. Η Φούλαμ αδυνατούσε να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο επικίνδυνοι και στο 87' πέτυχαν το γκολ της λύτρωσης. Πρωταγωνιστής ο Γκουέχι, ο οποίος διαμόρφωσε το 2-1.

Θυμίζουμε, πως στο ματς που προηγήθηκε, η Μπράιτον αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γουέστ Χαμ εντός έδρας.