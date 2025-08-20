ΑΕΚ: Το Gazzetta στην προπόνηση της Ένωσης στο Lotto Park
Έτοιμη για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00) στο Lotto Park είναι η ΑΕΚ, στον πρώτο από τους δύο «τελικούς» που έχει μπροστά της απέναντι στη βελγική ομάδα με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League.
🟡💥 Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς με την Άντερλεχτ.#aekfc pic.twitter.com/4YvGLElunu— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
Η ΑΕΚ με συγκέντρωση και συνοχή στις γραμμές καλείται να φύγει με ένα σκορ από τις Βρυξέλλες που θα της δίνει τη δυνατότητα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας σε μια εβδομάδα να παλέψει για το εισιτήριο στη League Phase που αποτελεί και τον μεγάλο καλοκαιρινό στόχο της Ένωσης.
🟡💥 Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς με την Άντερλεχτ.#aekfc pic.twitter.com/NQ67jWrBQb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
Οι κιτρινόμαυροι, μετά τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο του Lotto Park και ολοκλήρωσαν επί βελγικού εδάφους την προετοιμασίας τους, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα του Gazzetta. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιόβιτς έκανε συντηρητικό πρόγραμμα, αλλά θα είναι διαθέσιμος.
🟡💥 Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το ματς με την Άντερλεχτ.#aekfc pic.twitter.com/Akm4D8VZt7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
Η αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.
🟡 Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει του αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 20, 2025
Αποστολή στο Βέλγιο: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/VmdmQOTq8f
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.