Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τα play off του Conference League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Έτοιμη για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ (21/8, 21:00) στο Lotto Park είναι η ΑΕΚ, στον πρώτο από τους δύο «τελικούς» που έχει μπροστά της απέναντι στη βελγική ομάδα με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ με συγκέντρωση και συνοχή στις γραμμές καλείται να φύγει με ένα σκορ από τις Βρυξέλλες που θα της δίνει τη δυνατότητα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας σε μια εβδομάδα να παλέψει για το εισιτήριο στη League Phase που αποτελεί και τον μεγάλο καλοκαιρινό στόχο της Ένωσης.

Οι κιτρινόμαυροι, μετά τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο του Lotto Park και ολοκλήρωσαν επί βελγικού εδάφους την προετοιμασίας τους, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα του Gazzetta. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιόβιτς έκανε συντηρητικό πρόγραμμα, αλλά θα είναι διαθέσιμος.

Η αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.

