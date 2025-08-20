Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα Play Offs του Conference League (28/8, 21:00).

Η ΑΕΚ έκανε τα δύο από τα τρία βήματα που πρέπει να κάνει για να προκριθεί στη League Phase του Conference League. Mετά τη Χάποελ Μπερ Σεβά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απέκλεισε τον Άρη Λεμεσού και πλέον πρέπει να κάνει το ίδιο κόντρα στην Άντερλεχτ.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 21 Αυγούστου στις Βρυξέλλες και η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων με τους κατόχους διαρκείας να έχουν προτεραιότητα έως τις 26 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, όσον αφορά στη διασφάλιση της θέσης τους στον αγώνα με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί στην OPAP Arena την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 21:00.



Όλοι οι κάτοχοι διαρκείας θα ενημερωθούν από το τμήμα εισιτηρίων για τη διαδικασία μέσω e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει και το σχετικό link για την ολοκλήρωση της πληρωμής.



Το link θα παραμείνει ενεργό μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι.



Η διάθεση των εισιτηρίων για τους υπόλοιπους φιλάθλους θα αρχίσει την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι.



Υπενθυμίζουμε ότι:



• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.



Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.



Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP ARENA, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4».