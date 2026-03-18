Ο Ταμπόρδα που γράφει ιστορία και το... 136 που στέλνει την ΑΕΚ στους «8»

Θα βάλει το όνομά του στην κλειστή λίστα των επιτυχημένων Αργεντινών ο Ταμπόρδα; Θα γίνει η ΑΕΚ η 137η ομάδα που περνά μετά την τεσσάρα; Οι αριθμοί παίζουν μπαλάρα στα Crazy Stats!

Λίβερπουλ με την πλάτη στον τοίχο, Μπαρτσελόνα πιο κοντά στους «8» του Champions League, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κυνηγούν την πρόκριση για το όνειρο του... τελικού. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ευρωπαϊκές ματσέρες στα Crazy Stats!

Το γκολ του Ταμπόρδα κόντρα στην Μπέτις έφερε τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο κοντά στην υπέρβαση και 90 λεπτά μακριά από τη συμμετοχή του στα προημιτελικά του Europa League. Για να βρεθεί όμως εκεί, καλείται να σπάσει και την αρνητική παράδοση απέναντι στους Ίβηρες, μιας και σε 28 αναμετρήσεις μετρά 5 νίκες, 7 ισοπαλίες και 16 ήττες. Το αξιοσημείωτο είναι πως κάθε νίκη έχει επιτευχθεί απέναντι σε διαφορετική ομάδα (Μαγιόρκα, Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Μπέτις).

Ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα σερί 13 προκρίσεων όταν κέρδιζε το πρώτο ματς, έχει αποκλειστεί στις 6 από τις 11 τελευταίες περιπτώσεις που βρέθηκε σε αυτή τη θέση (πιο πρόσφατα πέρυσι από τη Φιορεντίνα). Μια έβδομη πρόκριση προσφέρεται στο 2.37. Οι «Πράσινοι» είναι αήττητοι στα τελευταία 8 ματς στο Europa League (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), το καλύτερο σερί τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, αγνοούν τη νίκη στα τελευταία τέσσερα εκτός έδρας νοκ-άουτ παιχνίδια τους. Το διπλό στην Ιβηρική προσφέρεται στο 7.25.

Στον αντίποδα, η Μπέτις έχει χάσει μόνο δύο φορές φέτος στο Europa League, και τις δύο από ελληνικές ομάδες: από τον ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων και από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ματς των νοκ-άουτ. Πρώτη νίκη απέναντι σε ελληνική ομάδα τιμάται στο 1.42.

Ο Ταμπόρδα έκανε τη διαφορά στο πρώτο ματς, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Ο Αργεντινός του Παναθηναϊκού έχει γκολ ή ασίστ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του στο Europa League. Αν το επαναλάβει το βράδυ της Πέμπτης , θα γίνει μόλις ο τρίτος Αργεντινός στην ιστορία της διοργάνωσης με σερί πέντε αγώνων (μετά τους Βιέτο και Ριγκόνι). Να βρει δίχτυα οποτεδήποτε προσφέρεται στο 6.00.

Το… απίθανο 136 και ο Μάνταλος που ψάχνει ασίστ!

Η ΑΕΚ έκανε τα δύσκολα πολύ απλά, και είναι σχεδόν με τα δυο πόδια στα προημιτελικά του Conference League. Το 4-0 στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, όμως η ομάδα του Νίκολιτς θέλει να συνεχίσει να μαζεύει βαθμούς και να «χτίζει» το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Η Ένωση έχει το πάνω χέρι κόντρα σε σλοβενικές ομάδες (4 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα), έχοντας κάνει το «2 στα 2» στην Αθήνα (4-0 την Ολύμπια Λιουμπλιάνας το 1996 και 1-0 την Γκόριτσα το 2004). Το «3 στα 3» προσφέρεται στο 1.27, ενώ να προηγείται στο ημίχρονο θα το βρούμε στο 1.60.

Το 4-0 στο Τσέλιε ήταν η δεύτερη φετινή της νίκη με τόσο μεγάλο σκορ στο Conference League και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που η ΑΕΚ πετυχαίνει τουλάχιστον δυο νίκες με τόσο ευρύ σκορ στην ίδια ευρωπαϊκή σεζόν. Το Over 2.5 γκολ προσφέρεται στο 1.55.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, πως στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, 136 ομάδες έχουν κερδίσει το πρώτο εκτός έδρας ματς με 4+ γκολ διαφορά. Το 100% αυτών των ομάδων προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Παράλληλα, η ΑΕΚ μετρά 7 νίκες στα τελευταία 10 ευρωπαϊκά της ματς. Αν κερδίσει το βράδυ της Πέμπτης, θα φτάσει τις 5 συνεχόμενες νίκες, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ στο παρελθόν.

Ο Πέτρος Μάνταλος στα καλύτερά του, έχει δημιουργήσει 24 ευκαιρίες στη διοργάνωση, αλλά καμία δεν έχει καταλήξει σε ασίστ. Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες ευκαιρίες χωρίς ασίστ σε όλες τις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ασίστ του διεθνούς μέσου προσφέρεται στο 2.87.

Ο Σαλάχ θέλει να γράψει ιστορία, η Γαλατά να σιγήσει το Άνφιλντ

Η επίσκεψη στην Τουρκία δεν ήταν ευχάριστη για τη Λίβερπουλ, αφού για τρίτη διαδοχική φορά στην Κωνσταντινούπολη χάνει από την «Τσιμ Μπομ». Η ομάδα του Σλοτ ηττήθηκε 1-0 από τη Γαλατασαράι και αναζητά την ανατροπή που θα τη στείλει στα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, μόνο δύο φορές η Λίβερπουλ έχει χάσει τον πρώτο αγώνα νοκ άουτ στο Champions League και στη συνέχεια προκρίθηκε, και οι δύο ήταν στα ημιτελικά (2006-07 με Τσέλσι, 2018-19 με Μπαρτσελόνα). Η πρόκριση των Reds προσφέρεται στο 1.35.

Σύμμαχος για τους γηπεδούχους, το γεγονός ότι η Γαλατασαράι έχει κερδίσει μόλις ένα από τα 12 εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι σε αγγλικές ομάδες (3 ισοπαλίες, 8 ήττες), νικώντας 3-2 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Οκτώβριο του 2023.

Παράλληλα, κανένα από τα τελευταία 30 παιχνίδια της Λίβερπουλ στο Champions League δεν έχει λήξει ισόπαλο (21 νίκες, 9 ήττες). Η νίκη στο ημίχρονο για τους Reds προσφέρεται στο 1.60.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει σκοράρει 49 γκολ στο Champions League και μπορεί να γίνει ο πρώτος Αφρικανός που φτάνει τα 50 γκολ στη διοργάνωση. Να βρει οποτεδήποτε δίχτυα προσφέρεται στο 2.20.



Ο Ραφίνια αλλάζει τη μοίρα της Μπαρτσελόνα

Το πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση κράτησε όρθια την Μπαρτσελόνα, η οποία με νίκη στο «Καμπ Νόου» συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η Μπάρτσα έχει κερδίσει και τα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με τη Νιούκαστλ στο Champions League, 1-0 τον Νοέμβριο του 1997 και 3-1 τον Δεκέμβριο του 2002. Νίκη ημίχρονο και τελικό τιμάται στο 2.30. Παράλληλα, όταν η Μπαρτσελόνα ισοφαρίζει εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα ενός νοκ άουτ γύρου, έχει προκριθεί σε κάθε ένα από τα 10 τελευταία νοκ άουτ ζευγάρια του Champions League. Ο τελευταία της αποκλεισμός ήταν στα προημιτελικά 2002-03 απέναντι στη Γιουβέντους.



Στον αντίποδα, η Νιούκαστλ έχει χάσει πέντε από τα έξι εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι σε ισπανικές ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις, με μοναδική εξαίρεση τη νίκη 3-0 επί της Μαγιόρκα στο UEFA τη σεζόν 2003-04.

Η Μπαρτσελόνα έχει σκοράρει σε κάθε ένα από τα τελευταία 16 εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, με 50 γκολ συνολικά (μέσος όρος 3,1 ανά αγώνα) και έχει κερδίσει τα τρία τελευταία με συνολικό σκορ 12-3. Το Over 2.5 γκολ τιμάται στο 1.95.

Ο Ραφίνια συμμετείχε άμεσα σε 18 γκολ σε 15 εντός έδρας παιχνίδια για την Μπαρτσελόνα στο Champions League (9 γκολ, 9 ασίστ). Από τους παίκτες με 10+ εντός έδρας εμφανίσεις, μόνο ο Λιονέλ Μέσι (1,45) έχει μεγαλύτερη συμμετοχή ανά 90’ από τον Βραζιλιάνο (1,35). Να βρει δίχτυα ο Ραφίνια τιμάται στο 2.35