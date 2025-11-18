Από Πέμπτη θα ξεκινήσει την ουσιαστική προετοιμασία ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το ματς με τον Άρη, περιμένοντας τους διεθνείς για να αξιολογήσει και την κατάσταση του Πινέδα που επιστρέφει τελευταίος -αλλά και του Ζίνι- ενόψει μιας πολύ απαιτητικής εβδομάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αρχίσει να μετράει τις επιστροφές των διεθνών της ΑΕΚ από τις Εθνικές τους ομάδες. Οι Στρακόσα, Γκρούγιτς, Γιόβιτς και Καλοσκάμης ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, απόψε δίνουν τα τελευταία ματς και οι Μάνταλος, Ρότα, Μαρίν, ενώ τα ξημερώματα παίζουν και οι Πινέδα και Πιερό που ολοκληρώνουν και εκείνοι τις υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Ουσιαστικά από την Πέμπτη ο Νίκολιτς θα έχει ξανά πίσω στις προπονήσεις στα Σπάτα τους περισσότερους από τους παίκτες του, με τους Πιερό και Πινέδα να εντάσσονται τελευταίοι την Παρασκευή. Συνεπώς από μεθαύριο ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ θα μπορεί να μπει σε διαδικασία προετοιμασίας για το κυριακάτικο ματς με τον Άρη στην OPAP Arena στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά τη διακοπή και μένει να φανεί από τις δοκιμές αν θα σκεφτεί και κάτι διαφορετικό ως προς τον σχηματισμό.

Ο Νίκολιτς περιμένει Ζίνι και την κατάσταση του Πινέδα ενόψει Άρη

Για το ματς με τον Άρη ο Νίκολιτς δεδομένα δεν θα μπορεί να υπολογίζει τον Ελίασον που έχει υποβληθεί σε καθαρισμό στον μηνίσκο πριν μερικές εβδομάδες και τον Κουτέσα που είναι εκτός με μυϊκό τραυματισμό. Συνεπώς τις επόμενες μέρες και εφόσον ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης δεν έχει κάποιο απρόοπτο, θα περιμένει να δει αν ο Ζίνι μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων για να επανέλθει μετά από δύο μήνες απουσίας, όπως επίσης και σε τι κατάσταση θα επιστρέψει ο Πινέδα.

Ο Μεξικανός μέσος που ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της ΑΕΚ πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου από τη στιγμή που θα γυρίσει Παρασκευή στα Σπάτα θα έχει μια προπόνηση στα πόδια του ενόψει του αγώνα με τον Άρη και παρουσιάζει ενδιαφέρον πως θα τον διαχειριστεί ο Νίκολιτς και αν θα τον υπολογίζει για βασικό. Στο ματς με τον ΠΑΟΚ μετά την τελευταία διακοπή του Οκτώβρη είχε έρθει από τον πάγκο, ενώ μετά την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είχε ξεκινήσει βασικός.

Η ΑΕΚ έχει Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό σε εβδομάδα... φωτιά

Γενικότερα από την Πέμπτη και έπειτα η ΑΕΚ θα μπει σε διαδικασία προετοιμασίας για μια πολύ απαιτητική εβδομάδα. Κι αυτό γιατί μετά το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη ακολουθεί το ματς της Πέμπτης με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία. Το δυσκολότερο ματς της Ένωσης στη League Phase του Conference League, το οποίο έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για την προσπάθεια πρόκρισης μετά την γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Έπειτα θα έρθει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την επόμενη Κυριακή, στο οποίο η ΑΕΚ θα πάει ουσιαστικά με μια προπόνηση καθώς θα γυρίσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής από τη Φλωρεντία στην Αθήνα. Μια «καυτή» εβδομάδα περιμένει συνεπώς την Ένωση, με τον Νίκολιτς και τους παίκτες του να καλούνται να ανταποκριθούν καθώς τα αποτελέσματα στα ματς που έρχονται ίσως παίξουν σημαντικό ρόλο για τη συνέχεια των υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του χρόνου.