Ο Γιόβιτς άνοιξε λογαριασμό με την ΑΕΚ και έστειλε μήνυμα: «Το πρώτο από τα πολλά»

Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ και υποσχέθηκε κι άλλα γκολ στη συνέχεια.

Ιδανικό το ντεμπούτο για τον Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, με τον 27χρονο Σέρβο φορ να σκοράρει στο πρώτο του παιχνίδι με την κιτρινόμαυρη φανέλα απέναντι στον Αρη Λεμεσού και να σφραγίζει την πρόκριση της Ένωσης στα play off του Conference League.

Ο Γιόβιτς μάλιστα με ανάρτησή του στο Instagram έστειλε μήνυμα καθώς υποσχέθηκε κι άλλα γκολ στη συνέχεια.

«Το πρώτο από τα πολλά, πάμε στον επόμενο γύρο», έγραψε κάτω από τις φωτογραφίες με τον πανηγυρισμό του.

 
