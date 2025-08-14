Η Άντερλεχτ προστάτευσε το προβάδισμά της από το πρώτο ματς και με ισοπαλία κόντρα στη Σέριφ (1-1) έκλεισε θέση στα play-offs του Conference League, όπου περιμένει την ΑΕΚ ή τον Άρη Λεμεσού.

Ήταν ήδη στην επόμενη φάση με το... ενάμιση η Άντερλεχτ κι έκανε και το μισό βήμα που της έμενε. Οι Βέλγοι κουβαλούσαν ως προίκα το 3-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ και στη Μολδαβία τελείωσαν τη δουλειά με ισοπαλία 1-1. Έτσι, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα play-offs του Conference League εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη Λεμεσού για να παλέψουν για μια θέση στην τρίτη τη τάξει ευρωπαίκή διοργάνωση.

Η Άντερλεχτ είχε ξανά το πάνω χέρι στο ματς και άνοιξε το σκορ με το αυτογκόλ του Στρέικενς στο 38'. Η Σέριφ καλούταν να ανέβει ένα βουνό αλλά το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν να ισοφαρίσει με τον Οντέντε στο 81'.