Τέλος από την Άντερλεχτ ο Χάσι

Παρελθόν από την Άντερλεχτ αποτελεί ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Μπέσνικ Χάσι.

Μετά και τη νέα εκτός έδρας ήττα της Άντερλεχτ από τη Σταντάρ Λιέγης με 2-0 στα πλαίσια της 23ης αγωνιστικής του βέλγικου πρωταθλήματος, ο σύλλογος από τις Βρυξέλλες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Μπέσνικ Χάσι.

Ο Αλβανός τεχνικός έφτασε στην Άντερλεχτ τον περασμένο Μάρτιο και έκατσε στο πάγκο της ομάδας για 43 επίσημους αγώνες καταγράφωντας 1,47 βαθμούς ανα παιχνίδι, ενώ το καλοκαίρι αποκλείστηκε από την ΑΕΚ στα Play-Offs του Conference League.

«Η Άντερλεχτ έλυσε τη συνεργασία της με τον προπονητή Μπέσνικ Χάσι. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Μπέσνικ Χάσι για την αφοσίωσή του. Ο Έντουαρντ Στιλ θα αναλάβει προσωρινά την πρώτη ομάδα, εν αναμονή του διορισμού νέου προπονητή», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο βελγικός σύλλογος.

Η Άντερλεχτ φέτος διανύει μία μέτρια χρονιά εγχώρια, καθώς βρίσκεται στη 4η θέση του πρωταθλήματος με 36 βαθμούς, στο -8 από την τρίτη Μπριζ, ενώ στο Κύπελλο προκρίθηκε στα ημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Άντβερπ.