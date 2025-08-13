Η κυπριακή ομάδα πήρε το αεροπλάνο για Αθήνα χωρίς ωστόσο να έχει στη διάθεσή της έξι ποδοσφαιριστές ενόψει της ρεβάνς με την Ένωση (14/8, 21:00).

Χωρίς έξι ποδοσφαιριστές πήρε την πτήση από Κύπρο για το «Ελ. Βενιζέλος» ο Άρης Λεμεσού, ενόψει της ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Conference League με την ΑΕΚ, την προσεχή Πέμπτη (14/8, 21:00).

Ο τεχνικός της Λεμεσιανής ομάδας, Αρτσιόμ Ράτζκοφ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Έντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς (εκτός λίστας αμφότεροι), καθώς και των τραυματιών Άλεξ Σαρφό, Μαμαντού Σανέ, Άλεξ Μουσούντα και Βέλχικο Νίκολιτς.

Από την άλλη, ο σκόρερ του πρώτου ματς για την «Ελαφρά Ταξιαρχία», Ανδρόνικος Κακουλλής, θα δώσει κανονικά το «παρών» στον αγώνα της OPAP Arena, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του.