Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ, Ελιάν Σόσα, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Ελιάν Σόσα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ανόρθωση. Το κλαμπ της Κύπρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ, την οποία ευχαρίστησε για τη συνεργασία. Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν η Ένωση είχε παραχωρήσει στο σύλλογο από την Αμμόχωστο με το ίδιο καθεστώς τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο.

O 22χρονος winger αποκτήθηκε τον προηγούμενο καλοκαιρι και υπέγραψε με την ΑΕΚ, έως το καλοκαίρι του 2028. Με τη Β' ομάδα του Δικεφάλου μέτρησε 16 εμφανίσεις και σκόραρε πέντε φορές, ενώ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου δούλεψε και με την πρώτη ομάδα, υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη του, Ματίας Αλμέιδα.

Ο Σόσα δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα χρονιά και από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν πήγε δανεικός, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης

«Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον 22χρονο Fabio Elian Sosa Vivaldi. Ο Sosa έρχεται στην ομάδα μας ως δανεικός από την ΑΕΚ Αθηνών, την οποία και ευχαριστούμε για τη συνεργασία».