Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τον 27χρονο διεθνή Σέρβο φορ και τη σημασία της ετοιμότητας του, για τις σούπερ ανάγκες και την ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού...

Η προετοιμασία της ΑΕΚ ξεκίνησε για την αναμέτρηση της Πέμπτης με αντίπαλο τον Άρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια για την ρεβάνς στη διάρκεια της οποίας η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιωξει να πάρει τη νίκη πρόκριση για την επόμενη φάση. Κοινώς τα play offs του Conference League, εκεί που την περιμένει η Άντερλεχτ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, έπειτα από την επικράτησή της με 3-0 επί της Σέριφ Τίρασπολ στη πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση! Η δουλειά στα Σπάτα είναι επιπλέον σημαντική για ένα πρόσωπο, μιας και με την υπόθεση πρόκριση θα ασχοληθούμε και παρακάτω, αναφέρομαι στον Λούκα Γιόβιτς, η ετοιμότητα του οποίου και ο βαθμός αυτής έως την Πέμπτη, μοιάζει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την προσπάθεια να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού. Αυτό διότι δυστυχώς η Ένωση έως τώρα και από τον περασμένο Φεβρουάριο που πούλησε τον Λιβάι Γκαρσία, δεν παίρνει τίποτα από τους επιθετικούς της: Πιερό και Μαρσιάλ...

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό και για αυτό το λόγο το αναδεικνύουμε πριν καν η ομάδα ταξιδέψει για την Ολλανδία και το βασικό της στάδιο προετοιμασίας να είχε ήδη αποκτήσει τον φορ της. Επιβεβαιώθηκε ότι έπρεπε να το είχε κάνει με την Χάποελ Μπερ Σεβά, ευτυχώς δεν το πλήρωσε, μακάρι να προκύψει ικανοποιητικός έστω βαθμός ετοιμότητας του Γιόβιτς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί όσο περισσότερο δύναται με τους Κυπρίους, αλλά ακόμη και αν δεν γίνει αυτό, η ευχή είναι να μη το... πληρώσει η ΑΕΚ το γεγονός ότι δεν φρόντισε να έχει φορ από νωρίς το καλοκαίρι ως όφειλε! Ο 27χρονος διεθνής Σέρβος φορ ακόμη και σούπερ να είναι σε μετρήσεις και βαθμό ετοιμότητας σίγουρα θα χρειαστεί και χρόνο προσαρμογής. Ακόμη κι έτσι όμως είναι απαραίτητος για να βοηθήσει την αγωνιστική ιδέα του Νίκολιτς ο οποίος σε τρία επίσημα ματς δεν έχει δει τους επιθετικούς του (Πιερό, Ζίνι, Μαρσιάλ) να σκοράρουν και ας είχαν ευκαιρίες καθαρές για να το πετύχουν!

Σημαντική λοιπόν η προετοιμασία που ξεκίνησε για την ΑΕΚ και τον Γιόβιτς ενόψει Άρη Λεμεσού μιας και είναι απαραίτητος ο ικανός φορ που θα βρίσκει δίχτυα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης. Αντίστοιχα απαραίτητο είναι να τρέξουν και τα ζητήματα με στόχο να καλυφθούν τα δεδομενα και δια γυμνού οφθαλμού αγωνιστικά κενά που παρατηρήθηκαν ξανά (και ξανά) στα πρώτα επίσημα παιχνίδια: η ανάγκη για χαφ μπαλάτο στο "6" βάση αυτού που παίζει ο Νίκολιτς είναι τεράστια (αν και προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν αξιοποιεί περισσότερο και ουσιαστικότερα τον Γιόνσον στη θέση έστω μέχρι να αποκτήσει παίκτη για εκεί). Ενώ προφανώς και αντίστοιχη αναγκαία είναι η προσθήκη στο δεξί άκρο της άμυνας (στο αριστερό περιμένουμε να δούμε τον Πένραις) με βασική επιλογή για το 4 4 2 με ρόμβο και θα μοιράζεται τις συμμετοχές με τον Ρότα (έναν καλύτερο του Σιντιμπέ για να είμαι πιο συγκεκριμένος μιας και ο Γάλλος ειδικά την πρώτη σεζόν έδωσε πράγματα).

Αυτές οι θέσεις συνιστούν τις βασικές ανάγκες για να είναι ανταγωνιστική η ΑΕΚ άμεσα και από φέτος. Από την άλλη και να γίνουν τώρα, σήμερα έως και την Πέμπτη, κανείς από αυτούς που θα έχουν αποκτηθεί (δεν πρόκειται να συμβεί αυτό και να χουμε δυο προσθήκες τούτη την εβδομάδα υποθετικά μιλάμε) δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν για την πρόκριση. Ωστόσο καλό θα ήταν να τρέξουν τις κουβέντες για όποιον έχουν ξεχωρίσει, ειδικά για τα χαφ, με προοπτική να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να υπολογίζεται για τα ματς με την Άντερλεχτ εφόσον προκριθεί ο Δικέφαλος σε βάρος του Άρη Λεμεσού. Διαβάζω πολλά αποθεωτικά σχόλια για την βελγική ομάδα μετά τη τριάρα επί της Σέριφ και θυμάμαι τα απαξιωτικά για την ιδια ομάδα όταν αποκλείστηκε από την Χάκεν (πολλές φορές από τα ίδια πρόσωπα) και πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω.

Εδώ να σημειώσω ότι προέχει ο αγώνας με τον Άρη Λεμεσού που είναι εξίσου δύσκολος με αυτόν με την Άντερλεχτ. Οι ομάδες της Κύπρου πέτυχαν στη τελευταία προκριματική διαδικασία τρεις νίκες (κόντρα σε Ντινάμο Κιέβου, Λέγκια Βαρσοβίας και Αράς) και μια ισοπαλία (μόνο ο Άρης δεν κέρδισε στην Λεμεσό και βάση εικόνας μάλλον έπρεπε να χάσει από την ΑΕΚ). Αν μη τι άλλο δεν ήταν, δεν έγινε και δεν είναι εύκολη υπόθεση η πρόκριση για την Ένωση που είχε δύσκολες κληρώσεις με το... καλημέρα! Προφανώς και η Άντερλεχτ είναι μία πολύ καλή ομάδα, με ιστορία στην Ευρώπη και βαριά φανέλα, αλλά δεν έγινε μη αντιμετωπίσιμη επειδή έριξε τρίμπαλο στην έδρα της σε μία Σέριφ που δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα προ ετών που πρωταγωνιστούσε στη χώρα της και εξασφάλιζε συμμετοχές σε ομίλους (τότε) μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης από το Conference League (όπως ισχύει για την Άντερλεχτ και την ΑΕΚ βεβαίως βεβαίως)...

Ας καταφέρει η Ένωση να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο του Άρη Λεμεσού και να πάρει την πρόκριση και έπειτα εστιάζουμε στην Άντερλεχτ: βήμα - βήμα!