Κυριακίδης: «Η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο θέλει να κερδίζει με καλό και πειστικό τρόπο»

Ο Ηλίας Κυριακίδης, μέλος του τεχνικού τιμ της ΑΕΚ και εκ των βοηθών του Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και για τον στόχο της Ένωσης σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ταξιδέψει με την αποστολή της ΑΕΚ στο Ηράκλειο, ωστόσο δεν θα καθίσει στον πάγκο στο αυριανό (9/11) παιχνίδι με τον ΟΦΗ καθώς έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το μέλος του τεχνικού τιμ και εκ των βοηθών του, Ηλίας Κυριακίδης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τον αγώνα στο Παγκρήτιο.

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ:

«Τα παιχνίδια απέναντι στον ΟΦΗ, στο Ηράκλειο, παραδοσιακά παρουσιάζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματοποιούνται πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Το ότι ο ΟΦΗ είναι χαμηλά στη βαθμολογία, μπορεί να σημαίνει κάτι, από την άλλη τα ανεπιτυχή τελευταία του αποτελέσματα στο πρωτάθλημα μπορεί να σημαίνουν και αντίδραση. Υπάρχει και η αλλαγή προπονητή. Υπάρχει ένα πολύ ικανό προπονητικό επιτελείο, το οποίο λογικά θα βάλει τις βάσεις. Αυτή είναι μια επιπλέον δυσκολία για εμάς. Εμείς, από εκεί και πέρα, αγωνιζόμαστε πάντα για να κερδίζουμε. Και στο σημείο που είμαστε θέλουμε να κερδίζουμε με καλό, με πειστικό τρόπο».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, σε τακτικό και πνευματικό επίπεδο, προκειμένου να πάρει τη νίκη:

«Σε τακτικό επίπεδο θα πρέπει, όπως γίνεται πάντα, να επιλέγονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν με τα χαρακτηριστικά τους να αξιοποιήσουν το σχέδιο, το πλάνο του προπονητή. Πνευματικά, είτε προέρχεσαι από μια ισοπαλία που μοιάζει με ήττα, είτε προέρχεσαι από μια μεγάλη νίκη, πάντα πρέπει να προσέχεις το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να αφοσιώνεσαι εκεί».