Από την παρακάμερα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο ξεχωρίζει το «πάρτι» των πάνω από 2.500 Ενωσιτών και ο φόρος τιμής των φίλαθλων των γηπεδούχων στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη.

Η ΑΕΚ είχε προβάδισμα δυο τερμάτων στο πρώτο τέταρτο του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, όμως το απώλεσε, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2, από το πρώτο ημίχρονο και συνεπώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (14/8, 21:00).

Ο Δικέφαλος δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, στην οποία ξεχωρίζει η δυναμική παρουσία των 2.500 Ενωσιτών, οι οποίοι μετέτρεψαν το «Αλφαμέγα» σε... «OPAP Arena» και φυσικά η υπέροχη κίνηση των οπαδών του Άρη Λεμεσού να τιμήσουν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη,

Θυμίζουμε πως ο αδικοχαμένος φίλος της ΑΕΚ δολοφονήθηκε στη Νεά Φιλαδέλφεια, πριν από δύο χρόνια, ύστερα από επίθεση χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.