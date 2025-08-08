ΑΕΚ: Το κιτρινόμαυρο πάρτι στη Λεμεσό και ο φόρος τιμής των οπαδών του Άρη για τον Μιχάλη Κατσούρη (vid)
Η ΑΕΚ είχε προβάδισμα δυο τερμάτων στο πρώτο τέταρτο του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, όμως το απώλεσε, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2, από το πρώτο ημίχρονο και συνεπώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (14/8, 21:00).
Ο Δικέφαλος δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, στην οποία ξεχωρίζει η δυναμική παρουσία των 2.500 Ενωσιτών, οι οποίοι μετέτρεψαν το «Αλφαμέγα» σε... «OPAP Arena» και φυσικά η υπέροχη κίνηση των οπαδών του Άρη Λεμεσού να τιμήσουν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη,
Θυμίζουμε πως ο αδικοχαμένος φίλος της ΑΕΚ δολοφονήθηκε στη Νεά Φιλαδέλφεια, πριν από δύο χρόνια, ύστερα από επίθεση χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.
