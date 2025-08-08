Με... άλλον παίκτη μοιάζει ο Ρομπέρτο Περέιρα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν συγκριτικά με πέρυσι, με τον 34χρονο Αργεντινό μέσο της ΑΕΚ να κάνει ακόμα ένα άψογο ματς κόντρα στον Άρη Λεμεσού, όπως επιβεβαιώνεται και μέσα από το Wyscout.

Η έλλειψη συγκέντρωσης που χαρακτήρισε την ΑΕΚ μετά το 0-2 στη Λεμεσό δεν επέτρεψε στους κιτρινόμαυρους να φύγουν με τη νίκη από την Κύπρο και να ισχυροποιήσουν σε σημαντικό βαθμό τη θέση τους ενόψει της ρεβάνς κόντρα στον Άρη την επόμενη εβδομάδα στην OPAP Arena. Η κουβέντα επικεντρώνεται εκεί χωρίς καμία αμφιβολία καθώς η ΑΕΚ πλήρωσε τα δώρα που έκανε στον αντίπαλο, όμως από την άλλη αν προκύπτει κάτι θετικό είναι για ακόμα ένα σερί ματς στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν η εικόνα του Ρομπέρτο Περέιρα.

Ο 34χρονος Αργεντινός μέσος μοιάζει σαν να είναι... άλλος παίκτης στην αρχή της φετινής σεζόν σε σύγκριση με την περσινή πρώτη του χρονιά. Ενδεχομένως και ο νέος σχηματισμός του 4-4-2 σε ρόμβο που εφαρμόζει ο Μάρκο Νίκολιτς να του ταιριάζει περισσότερο και να τον αναδεικνύει. Δεδομένα πάντως μετά και το ματς με τον Άρη Λεμεσού, ο Περέιρα επιβεβαίωσε την άψογη κατάσταση στην οποία βρίσκεται καθώς μετά τα δύο παιχνίδια με τη Χάποελ Μπερ Σεβά και στο παιχνίδι της Κύπρου έκανε τη διαφορά μαζί με τον Μάνταλο.

Καταρχάς σκόραρε το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα πλασάροντας ιδανικά μετά την εξαιρετική κάθετη του Μάνταλου, ενώ συμμετέχει και στο δεύτερο τέρμα καθώς από δική του προσπάθεια σε σουτ η μπάλα κοντράρει πάνω σε αμυνόμενο του Άρη Λεμεσού για να πέσει στον Ρέλβας και ο τελευταίος να βρει δίχτυα. Πέρα όμως από τις καθοριστικές αυτές στιγμές στα δύο γκολ της ΑΕΚ, ο «Τούκου» έχει πραγματοποιήσει μια ακόμα απίθανη εμφάνιση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ίσως και την καλύτερή του με την Ένωση.

Οι εξαιρετικοί αριθμοί του Περέιρα στο ματς με τον Άρη στη Λεμεσό

Σε όλες τις κατηγορίες στο passing game ο Περέιρα έχει ποσοστά αρκετά πάνω από τους μέσους όρους της καριέρας του, όπως προκύπτει μέσα από την πλατφόρμα του Wyscout. Στο χτίσιμο του παιχνιδιού ήταν σχεδόν αλάνθαστος έχοντας συνολικά 70/74 μεταβιβάσεις, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 95%, με 17/18 προωθητικές πάσες, 8/8 πάσες στο τελευταίο τρίτο και 2/2 βαθιές μπαλιές. Στο επιθετικό κομμάτι παράλληλα πάταγε περιοχή, έχοντας τέσσερις επαφές μέσα στο «κουτί» του αντιπάλου. Κάπως έτσι άλλωστε ήρθε και το γκολ που σημείωσε με τον Μάνταλο να βλέπει την κίνησή του και να του περνάει μια εξαιρετική πάσα πάρε-βάλε. Επίσης ο Περέιρα είχε 1/2 ντρίμπλες και 3/6 κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες.

Ο Περέιρα και στο ματς με τον Άρη Λεμεσού ξεχώριζε, ενώ είχε και ανασταλτική συνεισφορά με 2/5 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, ένα κλέψιμο και τρεις ανακτήσεις μπάλας. Στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, όπως προκύπτει από το Wyscout, δεν έκανε τη διαφορά, ωστόσο στη δημιουργία και στην ανάπτυξη βγάζει ποσοστά που φαντάζουν απίστευτα σε σχέση με την περσινή του πρώτη σεζόν στην ΑΕΚ.