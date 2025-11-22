Περέιρα: «Δουλέψαμε καλά στη διακοπή, αισθάνομαι όλο και καλύτερα»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ρομπέρτο Περέιρα τόνισε πως οι κιτρινόμαυροι δούλεψαν εντατικά στο διάστημα της διακοπής. Αναφέρθηκε στο ματς με τον Άρη και υποστήριξε ότι ανεβάζει ρυθμούς όλο και πιο πολύ.

Στην Cosmote TV μίλησε ο μέσος της ΑΕΚ, Ρομπέρτο Περέιρα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Άρη στην OPAP Arena. Ο Αργεντινός χαφ αναφέρθηκε στην καλή δουλειά που έκαναν οι κιτρινόμαυροι στη διακοπή, στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να αφήσει χώρους στους κίτρινους ενώ για τον ίδιο υπογράμμισε πως νιώθει όλο και καλύτερα μετά την επιστροφή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρομπέρτο Περέιρα στην Cosmote TV

Για τη δουλειά στις προπονήσεις στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος:

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων δουλέψαμε καλά. Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την ένταση που απαιτούνται στα παιχνίδια. Οπότε, αυτό που κάναμε, ήταν να την εφαρμόσουμε στις προπονήσεις. Είναι αλήθεια, ότι έλειπαν κάποιοι παίκτες με τις εθνικές τους ομάδες, όμως το γκρουπ των παικτών που έμεινε πίσω, δούλεψε πάρα πολύ καλά για να μπορούμε να εμφανιστούμε έτοιμοι».

Για το παιχνίδι απέναντι στον Άρη:

«Πράγματι, θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που έχουμε δουλέψει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αλλά και τώρα με τα παιδιά που επέστρεψαν από τις εθνικές τους ομάδες. Είναι κάποια πράγματα που θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε και στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που δουλεύει πολύ με αντεπιθέσεις, οπότε θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους χώρους για τον αντίπαλο. Και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δώσουν. Το σημαντικό είναι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να μην χαρίσουμε περισσότερους στους αντιπάλους μας».

Για το πώς αισθάνεται ο ίδιος σωματικά, με δεδομένο ότι έλειψε καιρό:

«Αισθάνομαι καλά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπάθησα να δουλέψω τη φυσική κατάστασή μου, γιατί είχα μείνει λίγο πίσω, λόγω του τραυματισμού μου. Κάθε μέρα αισθάνομαι όλο και καλύτερα. Φυσικά, κάθε ποδοσφαιριστής χρειάζεται να αποκτά ρυθμό μέσα από τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαι έτοιμος για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».