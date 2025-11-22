Ο Μανόλο Χιμένεθ αγαπάει την ΑΕΚ και εκείνη αυτόν. Το βράδυ της Κυριακής θα κάθεται στον πάγκο του Άρη και θα είναι αντίπαλοι για 90 λεπτά. Στον χώρο που είχε ονειρευτεί κάποτε να μπει ως προπονητής της, περπατώντας στης Φιλαδέλφειας τα μέρη...

Μερικές μέρες πριν φύγει το 2017, το παλιό (πλέον) πούλμαν της ΑΕΚ μπαίνει στο εργοτάξιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί που θα στεγάζονταν ξανά τα όνειρα των φίλων της ΑΕΚ και της κιτρινόμαυρης οικογένειας που δεν έβλεπε την ώρα να επιστρέψει στο σπίτι της, στην παραδοσιακή της γειτονιά. Από το πούλμαν κατεβαίνουν ένας ένας οι παίκτες της Ένωσης για να επισκεφτούν για πρώτη φορά τον χώρο που θα χτιζόταν το νέο γήπεδο. Ήταν η σεζόν που στο τέλος της θα κατακτούσαν το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια. Μαζί τους και ένας Ανδαλουσιανός που είχε έρθει για πρώτη φορά το 2010 και συνδέθηκε άρρηκτα με το κλαμπ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο από την επιστροφή του στην ΑΕΚ και θα περπατούσε για πρώτη φορά στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί όπου είχε ονειρευτεί να μπει ως προπονητής της ΑΕΚ. Γιατί με την Ένωση είχε πάντα μια σχέση αγάπης. Η μισή του καρδιά ήταν ΑΕΚ και η άλλη Σεβίλλη. Το βράδυ της Κυριακής θα κάθεται στον πάγκο του Άρη και θα τεθεί αντίπαλός της για 90 λεπτά. Σε εκείνον το χώρο όπου τον Δεκέμβριο του 2017 οι εικόνες αποτύπωσαν σκηνές από το μέλλον. Μπορεί τότε να άργησε λίγα χρόνια παραπάνω, αλλά ο Ναός έγινε. Και ο αγαπημένος Μανόλο της ΑΕΚ όταν μπει την Κυριακή θα γνωρίσει την αποθέωση, όπως του αξίζει...

Όλα άρχισαν πριν 15 χρόνια

Η δυνατή σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ του Χιμένεθ και της ΑΕΚ ξεκίνησε πριν από μια δεκαπενταετία. Ήταν Οκτώβριος του 2010 όταν ο Ανδαλουσιανός τεχνικός αντικαθιστούσε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς με ντεμπούτο στο Χαριλάου μάλιστα και με ένα εντυπωσιακό 0-4 επί του Άρη. Ο Χιμένεθ κατακτάει το Κύπελλο στην πρώτη του σεζόν, αλλά αποχωρεί ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του εν μέσω και των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, κάποια χρόνια αργότερα θα επέστρεφε για να μπει για πάντα στο βιβλίο της ιστορίας της ΑΕΚ.

Ο πρωταθληματικός Χιμένεθ

Τον Ιανουάριο του 2017 ο Δημήτρης Μελισσανίδης τον καλεί να επιστρέψει στην ΑΕΚ. Και ο Χιμένεθ επιστρέφει για να δώσει συνέχεια στο έργο που δεν είχε τελειώσει στην πρώτη του θητεία. Το πρώτο εξάμηνο καταφέρνει να διορθώσει τα κακώς κείμενα της περιόδου του Ζοσέ Μοράις σώζοντας στο τέλος τη δεύτερη θέση. Η επόμενη σεζόν φέρνει και την υπέρτατη ευτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 24 χρόνια τον Μάιο του 2018. Ένας τίτλος που κατακτήθηκε πανάξια, ενώ η επιτυχία θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη με ένα νταμπλ αν δεν ερχόταν η ήττα στον τελικό του Κυπέλλου. Το στιγμιότυπο με τον Χιμένεθ στο ανοικτό πούλμαν να πανηγυρίζει τον τίτλο και από κάτω τον κόσμο της ΑΕΚ να έχει πλημμυρίσει τους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν χαρακτηριστικό. Ένα προσωπικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν του επέτρεψε να συνεχίσει, με τον Χιμένεθ να επιστρέφει στην Ισπανία.

Πάντα θα γύριζε για την ΑΕΚ

ΑΕΚ και Χιμένεθ όμως ήταν τόσο έντονα συνδεδεμένοι που η σχέση τους θα είχε κι άλλα κεφάλαια. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός όποτε τον καλούσε η ΑΕΚ σαν πιστός στρατιώτης θα έλεγε το «ναι» για να προσφέρει τις υπηρεσίες του και αυτό έκανε και τον Φεβρουάριο του 2019 όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Ο Χιμένεθ συσπειρώνει την ομάδα και την οδηγεί στον τελικό του Κυπέλλου, γνωρίζοντας όμως ξανά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Στο τέλος της σεζόν η απόφαση της ΑΕΚ ήταν η αντικατάστασή του καθώς το κλαμπ θα πήγαινε σε αλλαγή ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας. Έτσι οι δρόμοι τους χωρίζουν, αλλά θα υπήρχε και τέταρτη φορά. Είπαμε η αγάπη ήταν έντονη. Ο Χιμένεθ λίγο πριν πει αντίο το 2020 ξεκινάει την τέταρτη θητεία του στον πάγκο της Ένωσης αντικαθιστώντας τον Μάσιμο Καρέρα. Η σεζόν δεν πάει καλά, η Ευρώπη σώζεται στο φινάλε, με τον ίδιο να αποχωρεί, αλλά τα συναισθήματά του για την ΑΕΚ να παραμένουν το ίδιο έντονα...