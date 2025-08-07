Η Ομόνοια διέλυσε με τεσσάρα στο Αζερμπαϊτζάν την Αράζ (4-0) και επί της ουσίας έκλεισε θέση στην επόμενη φάση του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ.

Ψεκάστε, σκουπίστε και - σχεδόν - τελειώσατε για την Ομόνοια, που έδωσε συνέχεια στις πολύ καλές ευρωπαϊκές της εμφανίσεις. Η κυπριακή ομάδα - που πήρε δύο νίκες με συνολικό σκορ 5-0 κόντρα στην Τορπίντο Κουτάισι στον προηγούμενο γύρο - έκανε το πρώτο, πολύ αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στα play-offs του Conference League. Εκεί, θα βρει μπροστά της τον ηττημένο του ζευγαριού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Βόλφσμπεργκερ.

Η Ομόνοια δεν έδειξε το παραμικρό έλεος απέναντι στην Αράζ και τη διέλυσε με τεσσάρα μέσα στην έδρα της στο Μπακού για να βρεθεί με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση. Άνετη κι ωραία η κυπριακή ομάδα, πήρε νωρίς στιβαρό προβάδισμα με τα δύο γκολ του Λοΐζου στο 13' και στο 22' και στο δεύτερο μέρος διεύρυνε τη διαφορά της «χτυπώντας» δις με Εβάντρο (55') και Γιόβετιτς (58') μέσα σε λίγα λεπτά. Κάπως έτσι μετέτρεψε τη ρεβάνς του «ΓΣΠ» την επόμενη Πέμπτη (14/08) σε τυπική διαδικασία.