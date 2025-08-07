Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Στην Κύπρο ο Μάριος Ηλιόπουλος
Όπως είναι γνωστό ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται σχεδόν πάντα στο πλευρό της ΑΕΚ, τόσο στα εντός, όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε αυτό το πλαίσιο ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ταξίδεψε στην Κύπρο για να παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
Μια εβδομάδα μετά το Ντέμπρετσεν ο ιδιοκτήτης της Ένωσης βρέθηκε και στη Λεμεσό για να παρακολουθήσει τις προσπάεθειες των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς. Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Μάριο Ηλιόπουλο μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και άλλα στελέχη τις κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.
