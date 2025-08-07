Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Οι Κύπριοι τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη (vid)
Μια μέρα σαν τη σημερινή (7/8), πριν από δύο χρόνια, ο Ενωσίτης Μιχάλης Κατσούρης δολοφονήθηκε έξω από την «OPAP Arena», ύστερα από επίθεση οπαδών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Σε αυτό το πλαίσιο οι φίλοι του Άρη Λεμεσού τίμησαν τη μνήμη του οπαδού της ΑΕΚ πριν από τον αγώνα με την Ένωση.
Κύπριοι φίλαθλοι σήκωσαν πανό, ενώ αντιπροσωπεία φίλων του Άρη κατέθεσαν λουλούδια στο πέταλο των φίλων της ΑΕΚ.
Αντιπροσωπεία φίλων Άρη Λεμεσού κατέθεσαν λουλούδια στο πέταλο των φίλων της ΑΕΚ τιμώντας τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη δύο χρόνια από τη δολοφονία του— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025
Αποστολή: @dimitrisvergos #aek #aekfc pic.twitter.com/Gk5PNx5dKL
