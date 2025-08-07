Οι φίλοι του Άρη Λεμεσού τίμησαν την μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη πριν τη σέντρα του αγώνα με την ΑΕΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Μια μέρα σαν τη σημερινή (7/8), πριν από δύο χρόνια, ο Ενωσίτης Μιχάλης Κατσούρης δολοφονήθηκε έξω από την «OPAP Arena», ύστερα από επίθεση οπαδών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Σε αυτό το πλαίσιο οι φίλοι του Άρη Λεμεσού τίμησαν τη μνήμη του οπαδού της ΑΕΚ πριν από τον αγώνα με την Ένωση.

Κύπριοι φίλαθλοι σήκωσαν πανό, ενώ αντιπροσωπεία φίλων του Άρη κατέθεσαν λουλούδια στο πέταλο των φίλων της ΑΕΚ.