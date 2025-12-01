ΑΕΚ: Πώς έζησε ο πάγκος το χατ-τρικ του Γιόβιτς και η κραυγή με Βίντα
Η αγωνία του πάγκου της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, οι πανηγυρισμοί στα τρία γκολ του Γιόβιτς και η κραυγή του Σέρβου φορ με τον Βίντα στο φινάλε.
Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε τους κιτρινόμαυρους σε ένα μεγάλο διπλό.
Ο πάγκος της ΑΕΚ έζησε έντονα το παιχνίδι πανηγυρίζοντας με πάθος τα τρία γκολ του Σέρβου φορ, ο οποίος μετά τη λήξη του ματς πανηγύρισε μπροστά στην κάμερα του ΑΕΚ TV με μια κραυγή μαζί με τον Ντομαγκόι Βίντα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.