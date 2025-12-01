Η αγωνία του πάγκου της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, οι πανηγυρισμοί στα τρία γκολ του Γιόβιτς και η κραυγή του Σέρβου φορ με τον Βίντα στο φινάλε.

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε τους κιτρινόμαυρους σε ένα μεγάλο διπλό.

Ο πάγκος της ΑΕΚ έζησε έντονα το παιχνίδι πανηγυρίζοντας με πάθος τα τρία γκολ του Σέρβου φορ, ο οποίος μετά τη λήξη του ματς πανηγύρισε μπροστά στην κάμερα του ΑΕΚ TV με μια κραυγή μαζί με τον Ντομαγκόι Βίντα.