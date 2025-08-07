Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ξεκινάει ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος ξεπέρασε την αδιαθεσία που δεν του επέτρεψε να προπονηθεί χθες και βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας για το πρώτο ματς απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε τελικά σε αλλαγές που δεν αναμένονταν καθώς δίνει φανέλα βασικού στους Λιούμπισιτς και Πιερό, ενώ βασικός ξεκινάει και ο Μαρίν.
Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, ο Μάνταλος είναι στο έξι, με τους Λιούμπισιτς και Περέιρα εσωτερικούς μέσους, ο Μαρίν στο «δέκα» και ο Ζίνι μαζί με τον Πιερό στην επίθεση.
