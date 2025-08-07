Ο Λάζαρος Ρότα ξεπέρασε την αδιαθεσία και ξεκινάει στην ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωράει τελικά σε αλλαγές δίνοντας φανέλα βασικού στους Λιούμπισιτς, Μαρίν και Πιερό. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε τελικά σε αλλαγές που δεν αναμένονταν καθώς δίνει φανέλα βασικού στους Λιούμπισιτς και Πιερό, ενώ βασικός ξεκινάει και ο Μαρίν.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, ο Μάνταλος είναι στο έξι, με τους Λιούμπισιτς και Περέιρα εσωτερικούς μέσους, ο Μαρίν στο «δέκα» και ο Ζίνι μαζί με τον Πιερό στην επίθεση.