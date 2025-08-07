Λίγο πριν τις 17:15 η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο «Αλφαμέγα» για το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ώρα της σέντρας της πρώτης «μάχης» της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League (7/8) πλησιάζει. Oι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 19:00 στο «Αλφαμέγα» και η αποστολή του Δικεφάλου έφτασε από νωρίς στο γήπεδο.

Για την ακρίβεια λίγο πριν τις 17:15 το πούλμαν των Κιτρινόμαυρων έφτασε έξω από το γήπεδο της Λεμεσού. Θυμίζουμε πως οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους τη στήριξη περίπου 2.500 - 3.000 Ενωσιτών.