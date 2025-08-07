Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Έφτασε στο «Αλφαμέγα» η αποστολή του Δικεφάλου (vid)
Η ώρα της σέντρας της πρώτης «μάχης» της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League (7/8) πλησιάζει. Oι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 19:00 στο «Αλφαμέγα» και η αποστολή του Δικεφάλου έφτασε από νωρίς στο γήπεδο.
Για την ακρίβεια λίγο πριν τις 17:15 το πούλμαν των Κιτρινόμαυρων έφτασε έξω από το γήπεδο της Λεμεσού. Θυμίζουμε πως οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους τη στήριξη περίπου 2.500 - 3.000 Ενωσιτών.
Η άφιξη της ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα» ενόψει του ματς με τον Άρη Λεμεσού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025
Αποστολή: @dimitrisvergos #aek #aekfc pic.twitter.com/WywM6x2rvY
